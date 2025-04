INEOS Grenadier alla conquista della Cina

Inizia quello che è il viaggio in uno dei più importanti mercati automobilistici al mondo, l’INEOS Grenadier 4X4 è sbarcato in Cina dopo aver raccolto consensi a livello mondiale e molteplici premi tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. L’arrivo del Grenadier in Cina segue il trionfo dell’introduzione dei veicoli INEOS Automotive in oltre 45 Paesi nel mondo, tra cui il Messico la settimana scorsa, e fissa un nuovo riferimento per i 4X4 premium nel mercato asiatico.

L’accoglienza di INEOS Grenadier

“Negli ultimi 18 mesi il Grenadier è stato accolto in maniera incredibilmente positiva in ogni mercato dove è stato introdotto. Non vediamo l’ora di approdare anche in Cina” ha spiegato Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive. “Stiamo introducendo qualcosa di totalmente diverso, affascinante e in controtendenza in un mercato sempre più caratterizzato da EV sviluppati localmente e veicoli a guida autonoma. Abbiamo dedicato molto tempo alla pianificazione del nostro debutto in Cina costruendo un valido team locale. Ora è tutto pronto per questo viaggio. Questa nuova avventura è un’opportunità davvero interessante per il nostro marchio, soprattutto in virtù della concreta possibilità di vedere la Cina diventare uno dei nostri principali mercati di vendita”.

Dal momento della sua introduzione il Grenadier sarà inizialmente disponibile in quattro centri di vendita. I concessionari a Pechino e Chengdu stanno già iniziando ad accogliere i clienti, mentre i siti di Shanghai e Guangzhou apriranno nelle prossime quattro settimane. Oltre a offrire un’esperienza completa del marchio, questi centri garantiranno anche un servizio post vendita completo ai clienti.

Un percorso nato due anni fa

INEOS Automotive ha dedicato due anni a pianificare l’introduzione del Grenadier in Cina, vagliando diversi aspetti tra cui la costituzione di una società di vendita nazionale e la formazione di una squadra, con lo scopo di collaborare con retail partner cinesi e gettare solide basi prima dell’inizio delle vendite. L’impiego significativo di risorse tecniche e commerciali rappresenta un importante investimento nella strategia a lungo termine per l’INEOS Grenadier in Cina. Le prime consegne inizieranno entro la fine di ottobre, con un prezzo a partire da 808.000 CNY.