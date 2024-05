Ineos Grenadier sfida le profondità della terra

Un INEOS Grenadier 4X4 è stato messo al lavoro nel sottosuolo dell’impianto di potassio K+S di Zielitz, nella Germania centrale, nell’ambito di un programma di prova intenso. Il test mira a dimostrare la durata e le capacità del veicolo in un’applicazione industriale particolarmente impegnativa, poiché l’inospitale ambiente ricco di sale pone requisiti elevati a qualsiasi veicolo.

Ogni giorno vengono estratte circa 45.000 tonnellate di sale grezzo nell’impianto che occupa 61 km2 e alcune parti del quale si trovano a 1.300 m sotto la superficie terrestre. Oltre alla protezione standard del sottoscocca, che comprende protezioni anteriori e posteriori e una protezione per il serbatoio del carburante, il Grenadier beneficia della migliore protezione anticorrosione possibile, con un’elettroverniciatura completa, una sigillatura a cera nelle cavità e una verniciatura a polvere all’esterno.

Una missione proibitiva

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, commenta: “Le condizioni di prova estreme non sono nuove per il Grenadier, poiché lo abbiamo messo alla prova durante lo sviluppo, ma è fantastico collaborare con i partner di tutto il mondo per mostrare quanto sia capace questo 4X4 su strada, fuori strada e ora sottoterra“.

INEOS è fiduciosa nelle capacità del Grenadier, poiché durante la fase di sviluppo il 4X4 è stato sottoposto a oltre 1,1 milioni di chilometri di test, tra cui condizioni di temperatura di meno 35 gradi e altitudini di oltre 2.500 metri, compresa la famigerata montagna Schöckl in Austria.

La forza di Ineos Grenaider

Combinando lo spirito e il design britannico con il rigore dell’ingegneria tedesca, l’INEOS Grenadier è il compagno ideale per coloro che hanno bisogno di un veicolo che lavori duramente ma che offra comfort e raffinatezza moderni. La spina dorsale del Grenadier è costituita da un telaio a sezione scatolata, con assali a trave piena per impieghi gravosi, un transfer case a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili. È alimentato da un motore BMW 3,0 litri turbo a sei cilindri in linea a benzina o diesel, specificamente calibrato per questa applicazione.

I modelli Grenadier Station Wagon, Quartermaster pick-up e Quartermaster Chassis Cab sono costruiti nel modernissimo stabilimento di Hambach, in Mosella, acquisito da INEOS Automotive nel gennaio 2021 e che impiega 1.700 persone.