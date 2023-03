Come funzionano le gomme termiche? Caratteristiche e vantaggi

Tutto ciò che dovresti sapere sulle gomme termiche. Come funzionano, come usarle e in quali casi conviene realmente montarle.

Rispetto agli pneumatici convenzionali, gli pneumatici invernali o gomme termiche, sono appositamente progettati per guidare in condizioni estremamente difficili, basse temperature e strade bagnate, innevate e ghiacciate. In questo articolo vi spèieghiamo tutte le caratteristiche di questo tipo di gomme, come funzionano, come usarle e in quali casi conviene realmente montarle.

Le caratteristiche principali delle gomme termiche

Rispetto agli pneumatici convenzionali, le gomme termiche presentano differenze principalmente nella zona di rotolamento con un maggior numero di spigoli, oltre a lamelle autobloccanti in grado di aumentare il grip in condizioni avverse. Allo stesso modo anche le mescole di gomma utilizzate nella loro fabbricazione sono diverse e hanno una maggiore aderenza rispetto agli pneumatici estivi, poiché perdono efficacia a temperature inferiori a 7°C.

Poiché l’obiettivo principale è quello di garantire aderenza su superfici difficili, le gomme invernali hanno anche una maggiore profondità nel disegno, circa due millimetri in più. In caso di utilizzo di pneumatici invernali, questi dovranno avere una capacità di velocità pari o superiore alla velocità massima prevista per il veicolo.

Come funzionano le gomme termiche?

Che si tratti di neve, pioggia o solo freddo, le gomme termiche devono offrire soprattutto una cosa: la massima aderenza anche in caso di maltempo. Ecco perché contengono una speciale mescola di gomma con un’elevata percentuale di gomma naturale. Ciò rende il pneumatico più morbido e quindi fornisce una trazione stabile anche in condizioni di freddo.

Gli pneumatici estivi, più duri, sono invece meno flessibili al freddo e offrono prestazioni di trazione e frenata inferiori. Con gli pneumatici invernali è diverso: la loro speciale composizione garantisce il giusto grado di attrito in inverno. Tuttavia più le gomme sono morbide, maggiore è il consumo di energia e benzina, quindi i costi di gestione potrebbero aumentare.

Nella composizione del pneumatico termico altri componenti come la silice e i plastificanti come oli e resine, giocano un ruolo essenziale insieme alla gomma naturale. Costituiscono circa il 40% della composizione della gomma. La combinazione di questi singoli componenti determina dunque, in ultima analisi, la durezza del pneumatico e quindi se si tratta di un pneumatico estivo o invernale.

Utilizzare le gomme termiche sulla neve

Quando si guida su strade innevate c’è bisogno di utilizzare più cautela, anche se si montano le gomme termiche: moderare la velocità, non fare frenate brusche e non mettersi alla guida in caso di forti nevicate. È fondamentale ammorbidire il proprio stile di guida, accelerare poco e costantemente, senza dare scossoni, soprattutto quando si è in curva. Non bisogna inoltre compiere manovre brusche, potrebbero far sbandare l’auto. Se la macchina dispone del controllo di trazione è meglio disinserirlo, ma solo per la partenza, così da agevolarla.

Utilizzare le gomme termiche sul ghiaccio

Anche in questo caso vale la raccomandazione di guidare lentamente, perché se la macchina slitta su una lastra di ghiaccio le conseguenze possono essere molto gravi. Se si guida a velocità moderata, sarà più facile riprendere il controllo dell’auto. Lo stesso vale per l’utilizzo della frizione e l’accelerazione o la frenata, che non devono mai essere brusche e inaspettate.

Anzi, meglio decelerare scalando le marce che toccando il freno, perché frenare sul ghiaccio può essere molto pericoloso, provocando slittamenti e movimenti dell’auto difficili da gestire. Per gestire le curve al meglio, inoltre, bisogna moderare la velocità prima dell’inizio della curva, quindi frenare lentamente durante il rettilineo e intraprendere progressivamente la curva senza più toccare il freno, manovrando delicatamente il volante finché la curva non è finita e si è tornati sul rettilineo.

Gomme termiche o quattro stagioni: cosa conviene di più?

Parliamo ora di pneumatici invernali e all season, due tipologie di gomme pensate per mantenere l’aderenza sull’asfalto, ma con notevoli differenze. I primi sono infatti adatti per l’uso in climi estremamente freddi e umidi e gli altri sono adatti all’uso per tutto l’anno, come indica il nome. E no, se vivi a Palermo (per esempio) non avrai bisogno di nessuno di questi due tipi di gomme, basterà munirsi di catene in caso di viaggio in località più fredde e con possibilità di neve.

Ad ogni modo entrambi funzionano meglio, rispetto agli pneumatici convenzionali, sotto i 7ºC. Insomma, una gomma termica è adatta a quegli automobilisti che risiedono in zone montuose, fredde, con precipitazioni abbondanti e regolarmente interessate da precipitazioni nevose. D’altra parte, un all season è uno pneumatico per tutti gli usi che possiamo utilizzare sia in inverno che in estate, in grado di sopportare climi caldi proprio come uno pneumatico convenzionale.

Le alternative alle gomme termiche

Oltre agli pneumatici 4 stagioni, che non in tutti i casi sono però una valida alternativa alle gomme termiche (come abbiamo visto nel paragrafo precedente), ci sono anche altri accessori che si possono utilizzare per sostituire le gomme termiche, soprattutto in caso di neve. Questi sono le catene da neve (ce ne sono diversi tipi) o le calze da neve.

Le gomme termiche si possono utilizzare tutto l’anno?

Se hai intenzione di risparmiare denaro utilizzando i tuoi pneumatici invernali tutto l’anno, è tempo di ripensarci, poiché ci sono ragioni fondamentali per cui non dovresti utilizzare pneumatici invernali dopo la stagione designata (qui ti spieghiamo quando effettuare il cambio gomme invernali. ) Prima di tutto le gomme termiche si deteriorano molto più rapidamente a temperature elevate. Inoltre, proprio per la loro composizione le gomme invernali in estate (a temperature più calde) presentano una manovrabilità meno efficace con problemi comuni in sterzata, frenata, curva e accelerazione.

E ancora, se commetti il ​​grave errore di utilizzare pneumatici invernali tutto l’anno consumerai rapidamente il battistrada rendendoli meno efficaci e flessibili nelle loro condizioni naturali, ossia con il freddo e la scarsa aderenza. Non saranno, dunque, altrettanto sicuri durante la stagione invernale. E infine, se le gomme termiche si deformano in condizioni di caldo, lo pneumatico perde la sua resistenza al rotolamento e perde il suo slancio, quindi consumerai anche più carburante. Qui vi spieghiamo, invece, cosa succede, al contrario, se si usano le gomme estive in inverno.

Quanto durano le gomme termiche?

Gli pneumatici invernali hanno visto miglioramenti nella durata del battistrada e nella garanzia di chilometraggio negli ultimi anni, quindi puoi aspettarti di utilizzare i tuoi pneumatici per molte stagioni invernali. Ma è importante notare che la durata effettiva dei tuoi pneumatici invernali varierà a seconda del tuo stile di guida, condizioni stradali e tipo di veicolo. Il battistrada del pneumatico si consumerà più velocemente se l’auto viene guidata su strade asciutte e ghiacciate piuttosto che se il veicolo è sulla neve durante i mesi invernali.

Inoltre, e questo è abbastanza logico, coloro che percorrono distanze più lunghe avranno una vita degli pneumatici più breve. Ma in media i tuoi pneumatici invernali dovrebbero durare facilmente 4-6 stagioni, indipendentemente dalla situazione o dalle circostanze. Una regola generale è controllare la profondità del battistrada.