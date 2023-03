Le 5 auto ibride che consumano meno: le Top del 2023

Le auto ibride attualmente rappresentano con ogni probabilità la migliore alternativa alle vetture equipaggiate con motori termici tradizionali, sia in termini di efficienza che per quanto riguarda costi di gestione e prestazioni di guida offerte.

Inoltre, le auto ibride posso risultare un’ottima soluzione per chi desidera passare ad una mobilità green, ma ancora non si sente pronto per l’utilizzo di un’auto 100% elettrica, magari perché è scoraggiato dal prezzo di listino di queste ultime, dall’autonomia limitata oppure dalla scarsa diffusione dele strutture di ricarica elettrica. Sul mercato esistono 3 principali tipologie di motori ibridi, ovvero i Mild Hybrid (o ibridi leggeri), gli ibridi plug-in (o ricaricabili alla spina) e i full-Hybrid.

Le principali differenze tra motorizzazioni ibride e che i powertrain full-hybrid sono considerati le più efficienti in termini di consumi ed emissioni inquinanti, visto che riescono a percorre alcuni chilometri in modalità 100% elettrica (anche se a velocità limitate) e non devono essere ricaricate tramite cavi collegati a colonnine o prese di corrente. Come se non bastasse, le batterie di questi motori risultano più potenti rispetto a quelle che equipaggiano le auto mild hybrid con queste ultime capaci di dare solo un “leggero” aiuto al motore a scoppio.

In questa guida abbiamo individuato la classifica le 5 automobili full hybrid che consumano meno. Questa classifica delle auto ibride che consumano meno si basa sui dati ufficiali dichiarati dalle case costruttrici in base al consumo medio calcolato sul ciclo WLTP, di conseguenza i valori potrebbero variare nella guida reale, soprattutto in base al proprio stile di guida. Ricordiamo inoltre che se si sceglie una vettura con questo tipo di elettrificazione è bene sapere come guidare un’auto ibrida leggendo i consigli della nostra pratica guida.

Le Top X auto ibride 2023 che consumano meno

A questo punto non ci resta che scoprire insieme la classifica delle prime 5 migliori auto full hybrid, stilata in base al consumo medio dichiarato dalle case costruttrici. Su cinque vetture le prime tre sono realizzate dalla Toyota, questo fa capire immediatamente l’elevatissima efficienza dei propulsori full hybrid costruiti dalla Casa nipponico.

Al primo posto troviamo la Toyota Yaris Hybrid, in grado di offire un consumo di carburante nel misto di appena 3,8litri per 100 km percorsi (stessi valori per la “sorella gemella” Mazda2 Hybrid). Al secondo posto si posiziona l’altra Toyota, ovvero la Prius Hybrid che vanta un consumo medio di appena 4,2 l/100 km.

Anche se l’abbiamo inserita sul terzo gradino del podio, troviamo a pari merito con la Prius, la Toyota Corolla Hybrid, con un consumo pari a 4,3 l/100 km, seguita dalla Renault Clio Hybrid 4,3 l/100 km. Chiude la classifica delle auto ibride più efficienti la coreana Hyundai Ioniq Hybrid con un consumo di 4,4 l/100 km.

TOYOTA YARIS HYBRID

Al primo posto tra le auto ibride più efficienti nei consumi troviamo l’ultima generazione della Yaris Hybrid lanciata nel 2022. Praticamente la medesima vettura viene venduta anche con il nome di Mazda2, grazie ad un accordo tra la Casa dei tre ellissi e quella di Hiroshima. La Yaris sfrutta un powertrain full-hybrid da 116 CV, mentre il peso è di appena 1.040 kg. I consumi record dichiarati dalla casa sono di appena 3,8 l/100 km (ciclo WLTP). Queste sofisticare caratteristiche rendono quindi la Toyota Yaris Hybrid la vettura con powertrain full-hybird più efficiente sul mercato italiano.

TOYOTA PRIUS HYBRID

Quasi trent’anni fa, la Toyota Prius è stata lanciata come prima auto al mondo equipaggiata con un motore ibrido. Dopo circa 3 decenni, l’elettrificazione ha fatto letteralmente passi da gigante, ma la Prius è riuscita sempre a rimanere al vertice dell’efficienza, come dimostra questo secondo posto subito dietro la più piccola Yaris. La vettura vanta un peso di circa 1.450 kg e una potenza di 122 CV, mentre il consumo dichiarato dal Costruttore nipponico nel ciclo misto è di 4,2 l/100 km.

TOYOTA COROLLA HYBRID

Al terzo posto tra le auto ibride con migliori consumi, ma di fatto a parità con la Prius, troviamo la Toyota Corolla che può vantare consumi dichiarati nel ciclo misto WLTP di soli 4,2 l/100 km. La gamma della Toyota Corolla è uno delle poche ad offrire ben due motorizzazioni ibride: si parte con quella in classifica da 1.8 litri e batterie al litio, e una più potente da 2.0 litri con batterie al nickel. Ricordiamo inoltre che anche se non risulta molto diffusa in Italia, la Toyota Corolla è l’auto più venduta al mondo di tutti i tempi.

RENAULT CLIO E-TECH HYBRID

Tra le versioni piccole e compatte troviamo anche Renault Clio che nell’attuale generazione viene proposta anche in una sofisticata versione con motore full-hybrid. Questo modello con passaporto francese risulta l’unica vettura non giapponese presente in questa classifica dei modelli ibridi che consumano meno. La vettura sfrutta un motore termico da 1,6 litri accoppiato ad uno elettrico, il tutto gestito da un cambio multimodale senza frizione, mentre la potenza complessiva raggiunge i 143 CV: Il consumo dichiarato dalla Casa francese nel ciclo misto WLTP è pari a 4,3 l/100 km.

HYUNDAI IONIQ HYBRID

Nata nel 2016, la Hyundai Ioniq Hybrid è stata aggiornata nel 2019 con piccole novità estetiche, tecnologiche e tecniche. Questa versione ha raggiunto il quinto posto della classifica tra le auto ibride con migliori consumi. E’ una delle migliori vetture della sua classe, ma soprattutto una delle più efficienti anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Il suo powertrain eroga una potenza di 141 CV, mentre l’ago della bilancia si ferma a quota 1.445 kg.

Per questa vettura, il Costruttore di Seul dichiara un consumo nel misto secondo il ciclo WLTP pari 4,4 l/100 km. Realizzata sulla piattaforma modulare E-GMP, la Hyundai Ioniq Hybrid è uno dei pochi modelli ad offrire ben tre livelli di elettrificazione: si parte infatti da un full-hybrid, passando per una versione plug-in ricaricabile alla spina e si arriva ad una variante 100% elettrica che fa a meno di emissioni nocive.