Quando cambiare l’auto: valutazioni da fare e alcuni consigli

Quando un’auto è considerata vecchia? Quando inizierai ad avere gravi fallimenti? Quando si deprezzerà più di quanto vorrei? Se ti stavi chiedendo se hai mai avuto la testa tonda, ecco perché te lo sei chiesto ogni volta che cambi macchina. Spieghiamo rigorosamente le chiavi per sapere se 10 anni è la data giusta per cambiare l’auto.

Quanto dura un’auto?

La durata media di un’auto è uno dei dati più ambiti dagli automobilisti. Chi non vorrebbe sapere quanti anni durerà la propria auto? Il problema è che questo calcolo dipende da tanti fattori e, nonostante esistano studi che supportano certe statistiche, dipende soprattutto dall’uso e dalla manutenzione dell’auto.

Dopo quanti anni cambiare l’auto?

Se ti sei mai chiesto quanto spesso cambiare la tua auto, dovresti sapere che alcuni esperti consigliano di farlo ogni 10 anni, anche se logicamente tutto dipenderà dallo stato in cui si trova il tuo veicolo. Poi andrà valutato se, per il cambio, conviene comprare un’auto nuova o usata.

Dopo quanti km cambiare l’auto?

Negli Stati Uniti, l’Environmental Protection Agency ha condotto uno studio su questo argomento e ha concluso che un’auto “sopravvive” a circa 320.000 chilometri. Tenendo conto che la percorrenza media annua è di circa 24.000 chilometri, si potrebbe stimare che un’auto moderna duri in media 13 o 14 anni. Il calcolo dipende, come abbiamo commentato, totalmente dall’uso che viene dato al veicolo. Se percorri solo 15.000 chilometri all’anno, la durata della tua auto potrebbe essere moltiplicata praticamente per 2.

I segnali da valutare

Lo stato dell’auto

Parlare della vita utile di un veicolo non è un compito facile, poiché su di essa influiscono molti fattori che contribuiscono a ridurne o prolungarne la durata. Tuttavia, se il tuo veicolo ha circa 10 anni e sono presenti questi segni, è ora di cambiare auto:

Si sentono strani rumori nel motore.

Fumo nerissimo che esce dal tubo di scappamento.

Soffre di continui guasti, per quanto piccoli possano essere.

Rilevi un malfunzionamento generalizzato, con rumori e lacune nei freni, nello sterzo, nelle sospensioni…

La temperatura del motore non è stabile.

L’abitacolo presenta crepe e componenti rotti.

La carrozzeria è in cattive condizioni.

Noti vibrazioni costanti nei pedali, nel volante, nella trasmissione…

Ci sono frequenti perdite di fluido attraverso giunti e manicotti.

L’anno di immatricolazione

Un altro buon indicatore sono gli anni dopo l’acquisto. Secondo alcuni esperti, quando il veicolo ha più di 9 anni dovresti iniziare a considerare l’acquisto di una nuova auto, con 10 anni come data chiave per cambiare auto.

Il chilometraggio

Non c’è risposta a questa domanda che sia più vera di un’altra. Ci sono taxi Toyota Prius che hanno più di 400.000 chilometri e viaggiano ancora senza problemi. Il segreto? Una corretta manutenzione preventiva e correttiva e una tecnologia ottimale.

Eccessivi costi di manutenzione

Ovviamente più un auto si va vecchia e più le sue componenti si vanno deteriorando. Per questo possiamo notare facilmente come i costi di mantenimento van man mano aumentando. Quando questi iniziano ad essere insostenibili, o non più conveniente, è un segno che si avvicina l’ora di cambiare l’auto.

Il tipo di alimentazione e la classe ambientale

I motori a benzina si degradano prima delle auto diesel. Come regola generale, un motore a benzina dovrebbe durare circa 250.000 chilometri. Tuttavia, un’auto diesel ha un’aspettativa di vita di circa 400.000 chilometri.

Quando conviene cambiare l’auto?

Sebbene ci siano diversi motivi che indicano quando è il momento di cambiare l’auto, nel caso in cui funzioni perfettamente e non presenti grossi problemi durante il viaggio, è consigliabile farlo a circa 250.000 chilometri o quando ha 10 anni. Questo almeno in termini di rivendibilità e perdita di valore. C’è da considerare che in Italia c’è una soglia “psicologica” a circa 100.000 chilometri, che non corrisponde all’effettiva usura del veicolo (come abbiamo visto si può superare ampiamente senza grossi problemi), ma che fa deprezzare molto l’auto in fase di rivendita.

Tutte le alternative per il cambio auto

Oggi ci sono più alternative per acquistare un’auto ed elenchiamo quali sono le più interessanti in base alle esigenze di ciascuno, senza prendere in considerazione il noleggio dell’auto o l’auto condivisa. Dunque al momenti di cambiare l’auto non ci rimane che scegliere tra: comprare un’auto nuova, comprare un0’auto a km 0, comprare una macchina usata o, per ultima, il Renting. Una volta presa la decisione va valutato anche il periodo migliore per acquistare un’auto.

Vendere o rottamare?

Uno dei principali vantaggi di vendere l’auto è rappresentato dal fatto che le pratiche burocratiche legate alla vendita della vettura sono a carico dell’azienda dei compra l’auto. In questo modo ci si può liberare della propria vettura usata e destinata alla rottamazione in maniera rapida e vantaggiosa dal punto di vista economico. Insomma, un vero e proprio vantaggio per chi vuole vendere l’auto piuttosto che rottamarla.