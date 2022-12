Qual è il periodo migliore per acquistare un’auto?

Quando è più conveniente acquistare un’auto? Esistono periodi dell’anno in cui si fanno buoni affari, compatibilmente con l’impegno economico richiesto al consumatore? In effetti, non si tratta di una questione oziosa. Comprare un’automobile presuppone un consistente investimento, considerato anche il fatto che si tratta dell’acquisto di un bene che, non appena uscito dalla concessionaria, inizia a deprezzarsi (parliamo, ovviamente, di auto nuove di fabbrica).

Per questo, da sempre l’acquisto di un’autovettura rappresenta il momento finale di una fase – anche piuttosto lunga – di riflessioni, bilanci e analisi. È bene avere chiaro in mente come muoversi nel mercato delle auto nuove, sapere quali frecce al proprio arco è consigliabile sfruttare.

Se, in effetti, il mercato delle auto usate segue fluttuazioni che poco hanno a che vedere con i vari periodi dell’anno, l’acquisto di un’auto nuova richiede attenzione a vari criteri, che il più delle volte sono strettamente connessi con le politiche di promozione delle Case auto e delle reti di concessionarie ufficiali.

In questa guida facciamo chiarezza su quali possono essere i mesi migliori per acquistare una nuova auto, a cosa prestare attenzione, i mesi solitamente dedicati alle promozioni (e nei quali è possibile ottenere degli sconti supplementari rispetto al prezzo di listino) e quando invece è meglio lasciare perdere e aspettare qualche settimana.

Qual è il momento più conveniente per acquistare un’auto?

Da un punto di vista puramente tattico, è risaputo che il periodo migliore per spuntare un prezzo più conveniente per il cambio auto è quando le caratteristiche del modello che si desidera comprare sono le meno indicate per la stagione in corso. Ad esempio: una coupé, una Cabrio o una Spider possono spuntare degli sconti più sostanziosi durante l’inverno (lo stesso si può dire per i veicoli ricreazionali). Analogamente, un SUV a trazione integrale può essere più conveniente dopo la primavera. In poche parole: quando c’è meno domanda, i prezzi diminuiscono un poco.

Ci sono tuttavia altri fattori che possono influire sulla maggiore convenienza dei prezzi in determinati periodi dell’anno, e suggerire ai consumatori di azzeccare vantaggiose previsioni sui prezzi delle auto:

Le politiche governative di incentivo agli acquisti (ci si riferisce, è chiaro, agli incentivi auto 2022);

incentivo agli acquisti (ci si riferisce, è chiaro, agli incentivi auto 2022); L’arrivo di nuovi modelli che sostituiscono serie precedenti o ne aggiornano alcune caratteristiche (restyling), di modo che le Concessionarie siano più interessate a smaltire rapidamente gli stock per fare spazio alle novità;

che sostituiscono serie precedenti o ne aggiornano alcune caratteristiche (restyling), di modo che le Concessionarie siano più interessate a smaltire rapidamente gli stock per fare spazio alle novità; La necessità, per i dealer, di raggiungere gli obiettivi di vendita mensili e/o trimestrali.

A fine mese

Spesso, alla fine del mese può verificarsi una situazione analoga a quella di fine anno (di cui approfondiamo le tematiche più sotto). La scadenza mensile, e per i venditori l’avvicinarsi della necessità di raggiungere determinati risultati di vendite, può far sì che le concessionarie siano più propensi a smaltire le scorte di vetture. Situazioni che si replicano al termine del trimestre, in cui gli obiettivi strategici sono più elevati. Può essere, in effetti, che una visita in concessionaria nella seconda metà di marzo, di giugno o di dicembre si riveli vantaggiosa per il potenziale cliente.

A fine anno

Da tempo, le strategie tipo “Black Friday” vengono adottate anche da molte concessionarie: è bene tenerne conto, per approfittare al momento opportuno tra le auto in offerta a fine anno.

Quindi, da fine novembre a fine dicembre: le ultime settimane dell’anno sono fra le migliori, anche perché i venditori devono centrare i rispettivi target di vendite.

Qual è il periodo peggiore per scegliere di comprare un’auto?

Detto dei periodi in cui l’acquisto di un’auto può rivelarsi più conveniente, osserviamo il rovescio della medaglia, ovvero i mesi che se si può è meglio evitare.

Settembre è uno di questi: subito dopo la pausa estiva, solitamente ci sono i debutti di nuovi modelli, e non è raro che in quella prima fase i prezzi siano un po’ più elevati. Basta attendere qualche settimana: quando scenderanno i prezzi delle auto sarà più agevole approfittare delle eventuali offerte che spesso vengono proposte dalle Case costruttrici.

Anche le alte stagioni possono far assistere i consumatori ad un rialzo dei prezzi di vendita delle auto nuove, specialmente se si tratta di modelli dalle caratteristiche più adatte al relativo periodo dell’anno. In effetti, è una questione di incontro fra domanda e offerta: come si accennava più sopra, in prossimità dell’estate le vetture più sportive, cabriolet e Spider possono costare un po’ di più, mentre con l’arrivo dell’inverno sale la richiesta di SUV e vetture a quattro ruote motrici.