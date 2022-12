Auto nuova o usata: quale conviene adesso? Guida alla scelta

L’acquisto di un’automobile è sempre un momento importante e per certi versi delicato, perché impone un investimento economico di un certo rilievo, inoltre è una decisione che influisce sulla qualità della nostra vita quotidiana. In questa delicata fase che ci spinge a scegliere quale auto acquistare, si pone davanti a noi un’altra annosa questione, ovvero la possibilità di comprare un’auto nuova o acquistare un’auto di seconda mano. In questa breve, ma preziosa guida proviamo a fare il punto su quale auto conviene comprare adesso, cercando di dare dei consigli per acquistare un’auto nuova o usata.

Pro e contro di acquistare un’auto usata

In primo luogo, cerchiamo di fare luci su pro e contro di acquistare un’auto usata. Se abbiamo un budget piuttosto limitato, l’acquisto di un’auto usata potrebbe essere l’unica soluzione. L’auto già immatricolata può essere inoltre un buon investimento a breve termine, perché non subirà il deprezzamento immediato dell’Iva (22%).

Purtroppo però, con l’allungarsi dei tempi di consegna dei nuovi modelli e l’aumento del listino prezzi di questi ultimi, l’usato ha subito un incremento di prezzo nell’ordine del 10-20%. Un altro svantaggio dell’acquisto dell’usato è che bisogna impiegare tempo e pazienza per scovare un’occasione. Tra gli aspetti negativi, c’è anche la possibilità di essere truffati acquistando un’auto “schilometrata”, una pratica illegale che consiste nel diminuire il chilometraggio di un’auto e che purtroppo è ancora presente nel nostro Paese.

Pro e contro di acquistare un’auto nuova

Acquistare un’auto nuova può avere numerosi vantaggi. Una vettura di prima immatricolazione gode per intero della garanzia della Casa madre che in alcuni casi può arrivare addirittura a 5 anni. Se si opta per l’acquisto di una vettura nuova si ha la possibilità di scegliere il proprio modello preferito e di personalizzarlo con gli optional che più ci aggradano. In alcuni casi è inoltre possibile usufruire degli incentivi per acquistare l’auto nuova elargiti dallo stato.

L’auto a km 0 è da considerare nuova o usata?

Negli ultimi 15 anni si è diffuso il fenomeno delle auto a Km 0. Si tratta della vendita di vetture immatricolate dalle concessionarie e spesso usate come auto dimostrative negli autosaloni. Spesso si tratta di auto ben accessoriate che possono vantare numerosi optional e un prezzo molto allettante. Queste auto sono paragonabili al nuovo perché hanno un km pari allo zero o molto basso. C’è però da dire che, con la recente crisi dell’approvvigionamento che ha colpito anche il settore auto, oggi è molto più difficile rispetto al passato trovare auto a Km 0 nei piazzali dei concessionari.

Auto nuova o usata: qual è più conveniente scegliere adesso?

A causa dell’ormai famosa crisi dei “chip”, ovvero la scarsa disponibilità di semi conduttori, a cui si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha dato un duro colpo agli approvvigionamenti di alcune case auto, il settore automotive sta vivendo un periodo di incertezza. Questa situazione ha allungato i tempi di consegna delle auto nuove e in alcuni casi le tempistiche hanno superato abbondantemente anche i 12 mesi.

Inoltre a causa della mancanza dei semiconduttori, alcuni importanti optional, come ad esempio gli ADAS, possono risultare non disponibili o far allungare ulteriormente i tempi di consegna. Per questo motivo, in questo periodo storico probabilmente è meglio scegliere una vettura usata invece che nuova, soprattutto se non si possono aspettare mesi prima di entrare in possesso della vettura.