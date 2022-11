Non c’è dubbio che gli autolavaggi o gli autolavaggi sono il modo più comodo per lavare la tua auto. Tuttavia, ci sono molti conducenti che pensano che i rulli degli autolavaggi danneggino l’auto, graffiano la vernice, strappano le antenne… Ma da Autocasión ce lo spiegano. Per cominciare, va notato che gli autolavaggi a rulli non sono tutti uguali e sono macchine altamente ottimizzate. Il problema, più che usare questo tipo di lavaggio, è quale utilizziamo. Ci sono centri di lavaggio nuovi o molto ben tenuti e che funzionano molto bene e ci sono quelli che hanno gli stessi rulli da anni e che possono danneggiare la nostra carrozzeria. Insomma, meglio lavare l’auto a mano o con le spazzole dell’autolavaggio?

Lavaggio dell’auto con gli spazzoloni

Pertanto, il problema principale delle gallerie e degli autolavaggi è che non sono ben tenute e i loro rulli sono sporchi o eccessivamente usurati, il che erode molto la vernice della nostra auto. Oggi, ci sono altri due fattori aggiunti per sfuggire agli autolavaggi mal tenuti: i fari delle auto attuali sono realizzati in materiale plastico; e la vernice sulle auto di oggi si sta assottigliando per ragioni ecologiche ed economiche nel processo di produzione.

Pro

Ottima cura e manutenzione del veicolo: non essendoci contatto fisico con la carrozzeria, evitiamo che venga danneggiata dalle spazzole degli autolavaggi, poiché le loro setole erodono la vernice dell’auto.

Minor consumo di acqua: comporta un consumo di acqua molto inferiore, consumando un terzo dell’acqua che generalmente viene utilizzata nei tunnel di lavaggio.

Minori consumi di energia elettrica rispetto ad altri sistemi di lavaggio.

Più economico per gli utenti: grazie alla sua precisione, qualità, semplicità e controllo dei consumi, il costo di un autolavaggio ad alta pressione è uno dei più competitivi sul mercato.

Pulizia più completa: ci permette di pulire adeguatamente il sottoscocca e i passaruota del veicolo, zone “morte” negli autolavaggi. Inoltre, è un sistema ideale per lasciare il camion o l’auto completamente puliti.

Contro

Erodono molto i fari in policarbonato.

Il risultato sui cerchi è generalmente pessimo.

Possono rompere accessori come l’antenna, gli specchietti retrovisori…

Se non sono puliti e ben mantenuti graffiano molto la vernice.

Quanto costa il lavaggio con i rulli?

Il costo medio previsto per l’uso del servizio rulli si aggira tra i 5 ed i 15 euro, in base al trattamento che si preferisce scegliere. Al fine di ottenere un risultato migliore è consigliabile optare anche per il servizio di asciugatura, in modo tale da evitare che rimangano aloni sulla carrozzeria.

Le spazzole dell’autolavaggio graffiano la carrozzeria?

Lavaggio dell’auto a mano

La pulizia manuale dell’auto – il miglior metodo è il lavaggio a secco – è un modo per garantire la tipologia di prodotto utilizzato e fare attenzione a non graffiare la carrozzeria, anche se a seconda dello sporco possono verificarsi dei graffi se non si sta attenti o se non si scelgono i prodotti giusti. Tuttavia in questo modo si ha sempre più cura nel pulire la propria auto con acqua, sapone e un panno.

Pro

Tra i suoi vantaggi c’è la possibilità di pulire aree specifiche e rimuovere tutto lo sporco che si trova nel nostro veicolo.

Scegliere i prodotti più sicuri, ecologici o che si addicono meglio alle nostre esigenze.

Risparmio di denaro.

Contro

Maggior uso di acqua.

Tempo e sforzo dedicato.

Qui vi spieghiamo invece come pulire gli interni con il vapore.

Quali prodotti e strumenti utilizzare per il lavaggio dell’auto a mano?

I prodotti per lavare l’auto indispensabili per un lavaggio fai-da-te: