Pulizia sedili e interni auto con il vapore: funziona? Ecco come!

L’interno della tua auto è essenziale per il comfort e anche per la salute del guidatore e dei passeggeri. Ecco perché devi sempre cercare di tenere pulito l’abitacolo.Inoltre l’usura data dall’uso quotidiano può essere dura per la tappezzeria dell’auto. Ovviamente il grado di usura dipende dal tempo e dalla quantità d’uso. O anche dal modo d’uso, visto che nell’auto possono salire bambini, più propensi a sporcare, o animali domestici. Perciò in questa guida pratica vi spieghiamo come effettuare nel modo più efficace e sicuro possibile la pulizia sedili e interni auto con il vapore.

Come può il vapore pulire ed igenizzare gli interni dell’auto?

Il vaporetto è un elettrodomestico che sfrutta l’azione dell’acqua a temperature molto alte, senza necessità di aggiungere detersivi, per pulire a fondo ogni cosa. La forza del vapore caldo è la cosa migliore che puoi applicare alla tappezzeria della tua auto, in modo che l’intero interno sia come nuovo e così la tua famiglia sia libera dal contatto con elementi allergenici che possono mettere a rischio la loro salute. In pratica l’aria calda emessa dalla macchina a vapore penetra all’interno dei tessuti della tappezzeria e, attraverso il calore, pulisce ed igenizza le superfici uccidendo acari e allergeni.

Attrezzatura per pulizia sedili auto e interni con vapore

Il vantaggio della pulizia degli interni dell’auto con il vapore è che serve unicamente questo strumento ed è facile, come vedremo, da usare. Prima di iniziare procuratevi anche un aspirapolvere e un panno secco. Ovviamente dovrete avere vicino una presa di corrente per collegare il vaporetto, a meno che non si tratti di un modello a ricarica, con batteria.

Come pulire l’abitacolo con il vapore

Per garantire una comoda applicazione del vapore, priva di ostacoli, si consiglia di rimuovere dall’interno della vettura tutti gli oggetti che potrebbero intralciare il lavoro. È ancora meglio rimuovere i tappetini e lavarli a vapore separatamente, proprio come fai di solito quando lavi la macchina. Primi di iniziare, passa l’aspirapolvere su tutte le superfici e i sedili dell’auto. In questo modo hai già l’interno pronto per la pulizia a vapore.

Accendi il vaporetto e attendi che il calore raggiunga la temperatura per iniziare a pulire. Una volta pronto, applica lo steamer sulla superficie del rivestimento della tua auto, facendo attenzione a non danneggiarlo e, allo stesso tempo, assicurati una pulizia efficace. Vale a dire: un’applicazione fluida e, allo stesso tempo, profonda.

La maggior parte dei vaporetti ha accessori specifici per raggiungere quegli angoli di difficile accesso, cosa molto comune all’interno della tua auto. Sfruttateli tutti, assicurandovi che nessun settore del rivestimento rimanga senza essere sottoposto alla forza del vapore caldo.

Quando hai finito di far passare il vapore attraverso il rivestimento della tua auto, ti consigliamo di prendere un panno asciutto e passarlo su tutta la superficie. Questo è importante perché il vapore lascia una scia di umidità che è meglio pulire per evitare cattivi odori o danni al rivestimento.

Come pulire i sedili con il lavaggio a vapore

Pulisci i sedili delle auto una sezione alla volta. Passa lentamente l’attacco del tubo flessibile del pulitore a vapore sui sedili dell’auto. Usa un movimento verticale quando pulisci e sovrapponi i tratti per assicurarti di non perdere nessuna area. Fai un passaggio su ogni sezione, spostandoti dall’alto verso il basso (o viceversa).

Mantieni il pulitore a vapore sulle aree macchiate dei sedili dell’auto per circa 15 secondi. Questo allenterà la macchia dal tessuto. Evita di farlo sui sedili delle auto in pelle, poiché troppa umidità può danneggiare la pelle.

Qui vi spieghiamo invece altri metodi per pulire i sedili dell’auto.

Il lavaggio a vapore elimina anche le macchie ostinate?

Il grande vantaggio del vapore è quindi la sua capacità di agire in maniera efficace anche contro lo sporco più ostinato. Il vapore scioglie rapidamente grasso, sporco e muffe, ed è efficace persino nella rimozione di macchie dai tessuti.

Con il vapore posso lavare anche carrozzeria e vetri?

In generale non è consigliato utilizzare il vapore per lavare la carrozzeria dell’auto. Soprattutto perché è sconsigliato usare il vapore per superfici verniciate, a causa delle alte temperature che possono danneggiare, appunto, la verniciatura. Il lavaggio a secco, ad esempio, è uno dei modi più efficaci e sicuri per lavare gli esterni dell’auto.

Quanto costa lavare la pulizia sedili auto e interni con vapore?

In generale Il costo del lavaggio a vapore dell’auto è in media di 15 euro, con prezzi minimi di 10 euro per le citycar, fino ad arrivare a 20 euro per i SUV e le macchine di grandi dimensioni. Se invece preferite acquistare un vaporetto per effettuare la pulizia in casa tenete presente che i prezzi fanno dagli 80 euro fino a 500 euro, a seconda della qualità dell’elettrodomestico.