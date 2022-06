Lavaggio auto a secco (senza acqua): come funziona, vantaggi

La pulizia dell’auto è un compito essenziale che andrebbe svolto periodicamente. Si stima che un lavaggio normale debba essere effettuato ogni due settimane, una pulizia profonda degli interni una volta al mese e un’applicazione della cera ogni sei mesi. Ma cos’è il lavaggio a secco dell’auto e quali vantaggi offre?

Il lavaggio a secco di un’auto è un tipo di pulizia che viene eseguito senza acqua. In questo caso si utilizzano prodotti specifici in grado di rimuovere lo sporco inglobato. In questo modo sia la carrozzeria che il resto dei materiali non vengono danneggiati dagli effetti collaterali dell’acqua.

I vantaggi del lavaggio auto a secco

Molto meno conosciuto del normale autolavaggio ad acqua, il lavaggio a secco dell’auto è una pratica che offre una serie di vantaggi molto interessanti. Vediamoli in dettaglio.

Risparmio d’acqua

Il risparmio idrico ed economico è uno di questi. Basta pensare che, quando si lava l’auto, infatti, il consumo medio dell’acqua è di circa 200-300 litri. Tra l’altro in alcuni comuni italiani, a causa della siccità, è stato vietato il lavaggio dell’auto. Inoltre con il lavaggio a secco si elimina il costo dell’autolavaggio, visto che può essere effettuato tranquillamente a casa.

Miglior conservazione della vernice

Inoltre il lavaggio a secco permette una migliore conservazione della vernice dell’auto. I tradizionali autolavaggi (soprattutto quelli con i rulli) o la pulizia con acqua nel tempo, infatti, consumano la vernice della carrozzeria. Soprattutto la forza e la pressione dell’acqua fanno perdere alla vernice la sua brillantezza e consistenza.

Addio ossidazione

Con questa tecnica, poi, si elimina il rischio di ossidazione dei metalli. L’acqua è infatti un elemento che, nel tempo, ossida il metallo dell’auto. I prodotti specifici per il lavaggio a secco dell’auto sono studiati appositamente per prevenire quest’effetto.

Zero rischi di danneggiamento

E ancora, quando metti la tua auto in un tunnel di lavaggio o la pulisci con un getto d’acqua, la esponi ad una possibile rottura di elementi come l’antenna, gli specchietti retrovisori, gli spoiler, ecc…

Come lavare a secco un’auto

Il lavaggio a secco dell’auto è un’attività che va eseguita con una certa frequenza. In questo modo non solo il veicolo sarà sempre pulito, ma contribuirai anche a una sua migliore manutenzione. Infatti la maggior parte dei prodotti specifici per il lavaggio a secco in commercio aiutano i materiali e la vernice dell’auto a durare più a lungo.

Prima di tutto bisogna prendere in considerazione la scelta di un prodotto appositamente progettato per la pulizia di una parte specifica dell’auto. Non si può utilizzare, ad esempio, lo stesso prodotto per pulire i vetri, lavare i sedili, il volante o l’esterno del veicolo.

Pulire l’auto senza acqua: la guida passo passo

I passaggi più consigliati da seguire per un lavaggio a secco del veicolo sono:

Spruzza l’area da lavare con il prodotto specifico e pulisci ogni area separatamente . In altre parole, se stai pulendo i cristalli, è meglio concentrarsi su di essi e, una volta terminato, passare a un’altra area. In generale va evitato di pulire l’intera auto in un passaggio.

. In altre parole, se stai pulendo i cristalli, è meglio concentrarsi su di essi e, una volta terminato, passare a un’altra area. In generale va evitato di pulire l’intera auto in un passaggio. Utilizza sempre un panno in microfibra per applicare il prodotto. In questo modo i materiali dell’auto saranno protetti. Non utilizzare mai spugne abrasive o spazzole dure poiché danneggiano la carrozzeria e la vernice.

per applicare il prodotto. In questo modo i materiali dell’auto saranno protetti. Non utilizzare mai spugne abrasive o spazzole dure poiché danneggiano la carrozzeria e la vernice. Prendi un secondo panno in microfibra per lucidare l’area appena pulita (se non hai un panno in microfibra, puoi usare un panno di cotone).

l’area appena pulita (se non hai un panno in microfibra, puoi usare un panno di cotone). Per il lavaggio degli esterni, cerca di iniziare sempre con i cerchioni.

Suggerimenti per il lavaggio a secco dell’auto

È molto importante che i prodotti usati siano specifici per l’area che stai pulendo. Fortunatamente, sul mercato oggi ci sono molti prodotti che ti aiuteranno.

Affinché non vi siano segni o tracce, è consigliabile strofinare la carrozzeria con il panno in linea retta e dall’alto verso il basso. Evita di fare movimenti circolari, poiché le impronte digitali possono essere segnate più facilmente.

Per quanto possibile, dovresti anche dare la cera all’auto per darle più lucentezza. Tuttavia, con una buona ceratura è anche possibile proteggere il veicolo dallo sporco che rimane sulla lamiera. L’ideale sarebbe incerarlo ogni 3-6 mesi.

Infine, evita di lasciare asciugare l’auto all’aria, poiché lo sporco può aderire all’umidità prima che si asciughi completamente. È preferibile pulirlo con un panno in microfibra e un prodotto lucidante.

Il lavaggio a secco dell’auto è un’attività che devi eseguire periodicamente. I suoi vantaggi non si concentrano esclusivamente sul risparmio idrico. È anche un modo per prendersi cura dell’aspetto sia interno che esterno del veicolo. I nuovi prodotti specifici sul mercato lasceranno la tua auto più pulita e le forniranno un ulteriore livello di protezione. E, tutto questo, in tempi brevissimi e senza complicazioni.