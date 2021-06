Lavaggio auto a mano fai da te: i migliori prodotti 2021

Anche se sembra semplice, il lavaggio dell’auto da sé richiede attenzioni. Ecco gli errori da evitare e i prodotti migliori per una carrozzeria lucente.

Rito sacro per molti automobilisti e momento molto intimo, quasi zen, il lavaggio della propria auto è un modo per ritrovare la pace con se stessi, e ritornare in armonia col mondo. Ma va fatto nel modo giusto e soprattutto coi prodotti corretti. Ecco qualche consiglio per ottenere una carrozzeria lucida, e gli errori (non comuni) da evitare.

Tutti sappiamo che il lavaggio dell’auto va eseguito all’ombra, altrimenti restano gli aloni, e possibilmente con almeno due secchi di acqua, di cui uno da dedicare esclusivamente al risciacquo. Tuttavia ci sono anche altre indicazioni non meno importanti:

Auto Calda: Mai lavare un’auto col motore ancora caldo. Altrimenti la schiuma secca e resta sulla carrozzeria.

Auto Calda: Mai lavare un'auto col motore ancora caldo. Altrimenti la schiuma secca e resta sulla carrozzeria.

Prelavaggio: Alcuni saltano questo passaggio che invece è fondamentale per la riuscita di un buon lavoro e per la salvaguardia della verniciatura. Mai iniziare a lavare un'auto direttamente con spugna e acqua saponata; l'ideale sarebbe nebulizzare prima su tutta la vettura un prodotto specifico (shampoo o schiuma) da lasciar agire qualche istante, prima di procedere a un generoso risciacquo (magari con un'idropulitrice con accessorio per la schiuma). A quel punto si può passare alla spugna.

Residui Difficili: Moscerini, resine e residui catramosi possono essere difficili da estirpare, e hanno bisogno di prodotti adatti, da applicare in fase di prelavaggio.

Cerchi in Lega: I cerchi in lega sono la parte che più annerisce dell'intera vettura. Conviene nebulizzare un prodotto specifico particolarmente sgrassante in fase di prelavaggio, e -a differenza che per il resto della carrozzeria- passare una spazzola o un panno tra le razze e gli elementi del cerchio. Altrimenti resta tutto lì.

Risciacquo Finale: Il risciacquo finale deve avvenire assolutamente con abbondante acqua pulita; l'optimum sarebbe una pompa da giardino a pressione, o meglio ancora una idropulitrice. Occorre raggiungere tutti gli interstizi e assicurarsi che la schiuma defluisca ovunque.

Asciugatura: Il risultato finale di una buona sessione di lavaggio dipende da questa fase. È importante usare panni puliti e di buona qualità, possibilmente in microfibra. Il movimento deve partire sempre dall'alto verso il basso.

Cera: Insostituibile per conferire l'aspetto stiloso e lucido che tutti ricerchiamo, la cera è il tocco di classe che conclude ogni lavaggio. In commercio ci sono diverse cere liquide pronto-uso che si stendono facilmente e senza aloni; ovviamente, benché il risultato finale sia il medesimo, la durata è inferiore alla cera tradizionale.

Inoltre, non dimenticate che l’auto deve restare sempre umida durante tutto il ciclo di lavaggio. Ricapitolando, dunque, i prodotti che servono per la pulizia dell’auto sono:

Detergente specifico per auto

Tubo da giardino o idropulitrice

Almeno due secchi ampi

Spugne o guanti pulite

Spazzola o panno per ruote

Panni di cotone (che non lascino pelucchi) o meglio ancora in microfibra

Spray per vetri

Cera o lucidante

Area ombreggiata in cui compiere l’intera operazione

Agli amanti della precisione, si può suggerire anche un trattamento idrorepellente per i finestrini, trattamenti chimici ad hoc per le zone ossidate e danneggiate, e il nero fumo per rendere i copertoni scintillanti.

