MotoGP, Marc Marquez non correrà a Jerez: continua il suo recupero

Il pilota Honda, Marc Marquez, non sarà presente al prossimo round della MotoGP in programma questo weekend a Jerez

Non sarà della partita nemmeno in questo weekend di MotoGP, Marc Marquez. Lo spagnolo salterà la gara di Jerez, per dedicarsi ancora al recupero della sua mano.

Qualche giorno fa il pilota Honda si è sottoposto a un controllo medico all’ospedale Ruber Internacional, dove quattro settimane fa è stato operato per sistemare una frattura al primo metacarpo della mano destra, e la situazione ha evidenziato sì un progresso ma non una totale guarigione.

Marquez salterà Jerez

Infatti, anche se la progressione clinica e radiologica è stata giudicata soddisfacente, a causa della natura della frattura e del tempo trascorso, l’équipe medica guidata dal dottor Roger de Oña, insieme a Marquez, ha deciso di proseguire, nelle prossime settimane, con il recupero e la preparazione per concentrarsi su un possibile rientro nel GP della Francia, in calendario dal 12 al 14 maggio.

A sostituire Marquez nel Gran Premio della Spagna sarà l’ex pilota MotoGP Iker Lecuona, attualmente impegnato nel Team HRC WorldSBK.

“Lavorerò per tornare prima possibile”

“Ieri abbiamo fatto un’altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l’infortunio stia progredendo positivamente, l’osso non è ancora guarito del tutto”, il commento di Marquez. “Correre a Jerez sarebbe stato rischioso. Insieme al team medico abbiamo quindi deciso di non correre rischi e di aspettare altre due settimane per tornare a Le Mans.

Mi dispiace molto perdere il Gran Premio della Spagna. È sempre speciale correre in casa, con l’atmosfera che si respira e i tifosi. Continuerò la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i messaggi di sostegno”.