MotoGP, Marc Marquez operato alla mano destra

Il mondiale MotoGP non inizia benissimo per Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo nel corso della gara del Portogallo ha riscontrato un problema con la moto nella prima parte della gara: faceva fatica forzare la frenata a causa della scelta obbligata della gomma dura anteriore.

Per non perdere terreno dal trenino dei più forti ha azzardato troppo le staccate e in una delle curve più insidiose è finito lungo colpendo prima Jorge Martin e poi (in maniera violenta) Miguel Oliveira (per lui solo una forte contusione alla gamba).

MotoGP, Marc Marquez si frattura il primo metacarpo della mano destra

Lo spagnolo, che ha chiesto scusa a tutti per l’errore fatto. Al rientro in Spagna per ulteriori controlli, gli è stata però diagnosticata una frattura intrarticolare scomposta della base del primo metacarpo del pollice della mano destra.

Il pilota numero 93 è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, con il dottor Ignacio Roger de Oña a capo di un’équipe composta dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Andrea Garcia Villanueva.

Salterà l’Argentina

L’intervento consisteva in una riduzione della frattura e nella fissazione interna della stessa con due viti ed è avvenuto perfettamente. Marc Marquez e il Team Repsol Honda hanno deciso che l’otto volte Campione del Mondo salterà il prossimo round del Campionato del Mondo per concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi round nelle migliori condizioni possibili.

2 long penalty da scontare nella prossima gara

“Ho fatto un errore e ho ricevuto 2 long lap penalty da scontare la prossima gara. Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all’anteriore e ho avuto un grande bloccaggio: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l’importante è che lui stia bene”, aveva dichiarato subito dopo la gara.