Il MotoGP Qatar 2025 si prepara a regalare emozioni forti agli appassionati delle due ruote. Dal circuito di Lusail, in Qatar, prende il via un weekend cruciale per gli equilibri della stagione, con il quarto round stagionale che vede protagonisti i fratelli Marquez e Francesco Bagnaia. Dopo le tappe in Thailandia e nelle Americhe, il circus della MotoGP approda in Medio Oriente dall’11 al 13 aprile, con una classifica serrata e una lotta al vertice che si preannuncia incandescente.

Alex Marquez, leader sorprendente di questa prima parte di stagione, ha conquistato il pubblico grazie a una serie di piazzamenti di altissimo livello: sei secondi posti tra gare principali e Sprint lo proiettano in cima alla classifica, con un solo punto di vantaggio sul fratello maggiore Marc Marquez. A inseguire, a 13 lunghezze, troviamo Francesco Bagnaia, deciso a ridurre il distacco e a mettere pressione ai due fratelli spagnoli. Ma attenzione anche a Fabio Di Giannantonio, che su questo tracciato ha sempre dimostrato un feeling speciale, e al ritorno in pista di Jorge Martin, il quale testerà le sue condizioni fisiche nelle prime sessioni di prove libere.

Orari MotoGP Qatar 2025

Il programma gare MotoGP segue la consueta tabella di marcia. Si inizia venerdì con le prove libere, dove la classe regina scenderà in pista alle 14:45 e alle 19:00. Sabato sarà il turno delle qualifiche, con la Q1 alle 14:40 e la Q2 alle 15:05, seguite dalla Sprint Race di 11 giri prevista per le 19:00. La domenica si conclude con le gare: Moto3 alle 16:00, Moto2 alle 17:15 e, infine, la MotoGP alle 19:00, preceduta dal warm-up mattutino delle 14:40. Un calendario serrato che promette spettacolo e colpi di scena.

Orari TV MotoGP in chiaro su TV

Per chi desidera seguire l’evento, la MotoGP diretta TV sarà garantita integralmente da Sky Sport MotoGP, che trasmetterà ogni sessione in diretta. Gli appassionati potranno inoltre usufruire dello streaming su NOW e Sky Go. Per chi preferisce la TV in chiaro, TV8 offrirà le qualifiche del sabato e tutte le gare della domenica, permettendo a un pubblico ancora più ampio di vivere le emozioni del Gran Premio del Qatar.

Il circuito di Lusail, noto per le sue sfide tecniche e per l’illuminazione notturna che regala un’atmosfera unica, sarà teatro di un appuntamento che potrebbe già delineare le ambizioni mondiali dei protagonisti. Con una classifica così corta e diversi piloti pronti a giocarsi le proprie carte, il Qatar rappresenta un banco di prova fondamentale per il campionato. Le strategie di gara, le condizioni meteorologiche e la capacità di adattarsi al tracciato saranno elementi determinanti per il successo.