Le prime Prove Libere del MotoGP Qatar 2025 hanno visto un autentico dominio di Marc Marquez, che ha impressionato tutti con una prestazione straordinaria. Il campione spagnolo, nonostante una recente caduta ad Austin, ha siglato il miglior tempo della sessione fermando il cronometro a 1:52.288. Questo risultato, ottenuto con una gomma media e pochi giri all’attivo, ha lasciato gli avversari a distacchi significativi, sottolineando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni della pista.

Chi ha spiccato nelle prove libere

La quarta tappa del calendario si è aperta anche nel segno della Ducati, che ha monopolizzato le prime quattro posizioni della classifica. In seconda posizione si è piazzato Fabio Di Giannantonio del team Ducati VR46, staccato di mezzo secondo da Marquez. Il campione in carica Pecco Bagnaia ha chiuso terzo con un ritardo di 0.583 secondi, seguito da Alex Marquez, quarto a 0.657 secondi dal leader.

Tra le prestazioni degne di nota, spicca quella di Maverick Vinales, che ha portato la KTM del Team Tech3 al quinto posto con un ritardo di 0.874 secondi. La top ten è stata completata da Morbidelli (Ducati VR46), il rookie Aldeguer (Gresini Racing), Mir (Honda), Bezzecchi (Aprilia) e Acosta (KTM). Da segnalare la prestazione di Fabio Quartararo, miglior pilota Yamaha, che si è classificato undicesimo, dimostrando di avere ancora margini di miglioramento.

Un’altra notizia importante della giornata è stato il ritorno in pista del Campione del Mondo Jorge Martin, che ha chiuso in ventesima posizione con la sua Aprilia RS-GP25. Martin, reduce da un lungo stop per infortunio, ha dichiarato di essere soddisfatto delle prime sensazioni, pur evidenziando alcune criticità tecniche, in particolare legate alla stabilità del posteriore.

Difficoltà per alcuni piloti

La sessione ha inoltre messo in evidenza le difficoltà di alcuni piloti, con Raul Fernandez e Somkiat Chantra che hanno occupato le ultime posizioni della classifica. Intanto, i team sono già al lavoro per apportare le necessarie modifiche e prepararsi al meglio per le prossime sessioni, in vista di una gara che si preannuncia avvincente.

Con questa prestazione, Marc Marquez lancia un chiaro messaggio ai suoi avversari: il suo obiettivo è quello di continuare a essere il protagonista assoluto della stagione, e il Qatar potrebbe rappresentare un altro tassello importante nel suo cammino verso il successo.

