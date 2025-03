Può esistere una Chevrolet Corvette del 1977 "nuova"? La risposta è sì

Lanciata nel lontano 1953, la Chevrolet Corvette si è guadagnata un posto privilegiato nella storia dell’automobile americana. Con otto generazioni all’attivo e decine di migliaia di esemplari venduti nel corso degli anni, ancora oggi si vedono molti modelli classici in circolazione. Poche, però, sono come la Chevrolet Corvette T-Top del 1977 con pochi chilometri all’attivo mostrata da Craiglist.

Condizioni eccezionali

Questa Corvette bianca del 1977, pubblicata su Craigslist, ha appena 26.000 miglia sul contachilometri ed è in “condizioni eccezionali”. Nonostante i quasi 50 anni di età sulle spalle e le potenziali decadi trascorse parcheggiata, la Corvette sembra come nuova, con una vernice lucida e interni puliti. Il venditore non rivela se l’auto sia stata riverniciata o sottoposta a un restauro, ma afferma che “si guida bene come sembra”, il che presumibilmente significa che si comporta perfettamente.

Una Chevrolet Corvette fuori dal comune

La carrozzeria è completamente priva di macchie di ruggine, graffi o segni. Anche gli interni, di colore rosso brillante, sono in ottime condizioni e non presentano apparenti segni di usura. L’auto ha un motore 350ci con cambio automatico, servosterzo e alzacristalli elettrici. È presente anche uno sterzo inclinabile e telescopico. È dotata di radio e lettore di 8 tracce, entrambi funzionanti, così come tutti gli indicatori dell’auto, anche se l’orologio ha smesso di funzionare. Il venditore afferma che non ci sono perdite e che la Corvette “non ha bisogno di alcun intervento”. Secondo l’annuncio, la Corvette è persino corredata del manuale d’uso originale “e di tutta la documentazione dal nuovo”.

Il venditore ha fissato un prezzo “fisso” di 20.000 dollari per l’auto e non è aperto a scambi. Sicuramente portare in Italia questa vettura (si trova vicino Cleveland) non è un’operazione così semplice, anzi, sono tantissimi gli ostacoli burocratici – e non solo – da affrontare, tuttavia per qualche appassionato del genere potrebbe essere un’occasione magnifica per accaparrarsi un simbolo dell’automobilismo a stelle e strisce intatto.