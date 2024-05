Specialty Vehicle Engineering ha lanciato una Corvette C8, prodotta in serie limitata per soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti

Negli Stati Uniti, la passione per le auto sportive raggiunge nuove vette grazie a Specialty Vehicle Engineering (SVE), che elabora modelli già iconici per trasformarli in serie limitate destinate a pochi, facoltosi appassionati. L’ultima creazione di SVE è una Chevrolet Corvette C8 da 1.000 cavalli, battezzata Yenko/SC. Questo modello esclusivo è equipaggiato con un motore V-8 LT2 da 6,2 litri, potenziato con un doppio turbocompressore e numerosi aggiornamenti tecnici.

Edizione limitata

Di questa versione speciale verranno prodotti solo dieci esemplari iniziali, ma la domanda è così elevata che l’azienda ha già pianificato la produzione di altri 50 esemplari per il prossimo anno. Tuttavia, possedere una di queste vetture non è alla portata di tutti. Gli interessati devono prima acquistare una Corvette C8, che parte da 90.100 euro con il motore base da 6,2 litri e 497 cavalli. A questo, si aggiunge il costo del pacchetto di elaborazione SVE, che parte da 99.995 dollari (oltre 92 mila euro al cambio attuale).

Le caratteristiche di Chevrolet Corvette C8 Yenko/SC

La Yenko/SC si distingue non solo per i due turbocompressori da 58 millimetri raffreddati ad acqua, ma anche per una serie di componenti di alta qualità. Il V-8 è stato dotato di un albero a gomiti in acciaio forgiato, aste a fascio H forgiate, pistoni in alluminio forgiato e un albero a camme proprietario.

Un collettore di aspirazione personalizzato, una testata ARP ad alta resistenza, testate cilindri ad alta portata con portaggio CNC, coperchi valvole su misura e un sistema di alimentazione potenziato completano l’aggiornamento, portando la potenza complessiva a 1.000 cavalli. Per gestire questa potenza, SVE ha anche migliorato il cambio a doppia frizione a otto rapporti.

L’attenzione ai dettagli continua anche all’interno dell’auto, dove il logo SYC è ricamato sui poggiatesta e sui tappetini. SVE offre la possibilità di personalizzare sia la versione coupé che quella cabrio, con una gamma di nove colori per le grafiche SYC e una decima opzione in fibra di carbonio. Le pinze dei freni con marchio Yenko sono di serie in rosso, ma sono disponibili anche in colori opzionali. Gli esclusivi terminali di scarico possono essere scelti in argento o nero, mentre tre modelli di cerchi sfalsati da 19 pollici anteriori e 20 pollici posteriori sono disponibili in varie finiture.