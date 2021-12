E-mobility: Horizon Automotive rafforza la propria partnership con IrenGO

L’inaugurazione di un nuovo multiutility store, a Parma, avvenuta con il supporto operativo di WeMay (Gruppo Seitel) punta ad una crescita dell’offerta di veicoli 100% elettrici all’insegna della massima personalizzazione.

L’approccio “su misura” nelle soluzioni di mobilità costituisce una parola d’ordine nell’evoluzione dei servizi di noleggio. In effetti, il comparto auto – che risente di numerosi fattori (primi fra tutti: il grado di fiducia da parte degli utenti, le condizioni socioeconomiche e – “last but not least” – l’attuale delicatissimo periodo contrassegnato dall’emergenza sanitaria e da difficoltà di approvvigionamento di materie prime) – implica lo sviluppo di programmi ad hoc, che siano in grado di assecondare il cliente in tutte le proprie esigenze, modellandone l’offerta sulla base delle singole necessità: dalla scelta del veicolo alla consegna, dal calcolo dei km percorsi in modo da provvedere ad eventuali riformulazioni del contratto, alla manutenzione ordinaria fino al supporto in caso di incidente stradale con danni alla vettura.

Ulteriore step nell’offerta per privati e professionisti

Nasce da qui l’apertura, a Parma, di un nuovo multiutility store che rafforza la partnership avviata a febbraio 2021 fra Horizon Automotive (primo “hub” italiano per la mobilità elettrificata) ed IrenGO, business line per la e-mobility a marchio Iren che si rivolge a clienti privati e professionisti, aziende ed enti pubblici grazie ad un ampio catalogo di proposte.

Attenti tutte le esigenze

La collaborazione, come si ricorderà, era stata creata con l’obiettivo di supportare il cliente nella scelta dell’infrastruttura più idonea per la ricarica del veicolo (a cura di IrenGO) e, contestualmente, fornire una consulenza “ad personam” nell’individuazione della vettura e dei servizi offerti (questo step viene assicurato da Horizon Automotive). Una terza realtà è andata ad aggiungersi nell’apertura del nuovo store di Parma: è WeMay, società partner di Iren e che fa capo al Gruppo Seitel, specializzata nella promozione del marchio attraverso diverse attività: dall’apertura di nuovi store strategici, all’insegna dell’innovazione, alle attività di agenzia e consulenza per i clienti. Come supporto ad Iren per l’avvio del nuovo multiutility store parmense, WeMay si è occupata dell’allestimento e delle risorse e focalizzandosi sull’attenzione verso il cliente, specificamente per consentire agli utenti una store experience agevole ed accogliente.

Mobilità integrata

Con la nuova sede di Parma, che segue le due già attive (quella “storica” di Reggio Emilia e quella di Modena), i multiutility store presenti sul territorio emiliano-romagnolo diventano quindi tre. La mission che unisce Horizon Automotive, IrenGO e WeMay è di essere chiaramente al passo con i tempi: ogni cliente viene accompagnato nella propria scelta del veicolo 100% elettrico, dunque verso un futuro più sostenibile, nonché aiutato nell’individuazione dell’infrastruttura più idonea per la ricarica. Una mobilità, in buona sostanza, davvero integrata, che unisce veicolo, infrastruttura e servizi.

“L’inaugurazione di questo nuovo e-mobility store a Parma è un ulteriore passo in avanti per Horizon. Siamo orgogliosi di espandere la nostra partnership con Iren, che condivide con noi l’attenzione verso il cliente e verso un futuro più green”, osserva Giuseppe Contieri, Indirect Sales Manager di Horizon Automotive. Dal canto suo, Roberto Vezzosi, CEO di Gruppo Seitel, dichiara di avere “Accolto Horizon con grande entusiasmo: è un’azienda con la quale condividiamo molti obiettivi, come la mobilità elettrica. Le offerte Horizon si inseriscono con coerenza nei nostri store e ci permettono di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti”.