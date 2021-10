Noleggio auto: customer experience senza stress con Drive It Easy di Horizon Automotive

La giovane realtà italiana dedicata alle soluzioni di noleggio ad personam include un’innovativa offerta che permette al cliente di avere a disposizione un assistente personale incaricato di pensare a tutte le necessità legate all’utilizzo del veicolo.

Personalizzazione: la parola d’ordine che contrassegna l’evolversi dei servizi di noleggio. L’andamento del comparto auto, che risente in larga misura da numerosi fattori esterni (primo fra tutti, nell’attuale delicatissimo periodo, l’emergenza sanitaria e l’incertezza da parte dei consumatori) presuppone la nascita di soluzioni in grado di assistere il cliente in tutte le sue esigenze, dalla scelta del veicolo alla consegna, dal calcolo dei km percorsi in modo da provvedere ad eventuali riformulazioni del contratto, alla manutenzione ordinaria fino al supporto in caso di incidente stradale con danni alla vettura.

Un ampio catalogo di proposte

La start-up Horizon Automotive – una delle più giovani realtà del comparto “rent” (è nata all’inizio del 2020 da due consolidate realtà imprenditoriali come Denicar SpA, storica concessionaria Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio, ed Autorigoldi SpA, altro dealer “di lungo corso” per Volkswagen e Skoda – ha da subito dimostrato di interpretare al meglio il mutamento evolutivo dei servizi di noleggio a lungo termine. Lo testimoniano le numerose proposte di mobility experience articolate su soluzioni all-inclusive e che riguardano auto mild-hybrid e full hybrid, ibride plug-in e 100% elettriche; la partnership con IrenGO per la completa personalizzazione sulla scelta del veicolo e delle tecnologie di ricarica più adatte al singolo cliente; l’alleanza con CEPAR nei progetti di marketing digitale e di lead generation). Ultimo in ordine di tempo, il lancio di Drive It Easy, servizio che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale, incaricato di occuparsi di tutte le necessità legate al veicolo.

Niente pensieri: ci pensa il Personal Assistant

La nuova soluzione Drive It Easy consiste in un’interessante aggiunta ai servizi standard già presenti tra le offerte di noleggio Horizon (come ad esempio la copertura assicurativa o le pratiche necessarie al ritiro della vettura). Si tratta, nello specifico, di soluzioni studiate per evitare qualsiasi stress al cliente durante la gestione del veicolo, dunque con l’obiettivo di prevenirne ed anticiparne le necessità ed alzare ulteriormente l’asticella “premium experience” premium, completa e senza stress:

Accesso preferenziale ai test drive e pronta consegna Horizon : è l’assistente personale ad occuparsi della prima prova della vettura selezionata, e garantire al cliente un accesso prioritario ai veicoli in pronta consegna che fanno parte della “flotta” Horizon;

: è l’assistente personale ad occuparsi della prima prova della vettura selezionata, e garantire al cliente un accesso prioritario ai veicoli in pronta consegna che fanno parte della “flotta” Horizon; Ottimizzazione della percorrenza chilometrica : con questa risorsa dedicata, Horizon effettua il monitoraggio dei km percorsi dal veicolo. In questo modo, è possibile modificare e ricalcolare i km inseriti nel contratto in base alle necessità del cliente, evitandogli così esborsi inaspettati;

: con questa risorsa dedicata, Horizon effettua il monitoraggio dei km percorsi dal veicolo. In questo modo, è possibile modificare e ricalcolare i km inseriti nel contratto in base alle necessità del cliente, evitandogli così esborsi inaspettati; Prenotazione e gestione cambio gomme : questo servizio, legato ai programmi di manutenzione dell’auto, passa sotto il diretto controllo dall’assistente personale Horizon, cui compete l’incarico di prenotare e gestire il cambio degli pneumatici presso l’officina più comoda per il cliente;

: questo servizio, legato ai programmi di manutenzione dell’auto, passa sotto il diretto controllo dall’assistente personale Horizon, cui compete l’incarico di prenotare e gestire il cambio degli pneumatici presso l’officina più comoda per il cliente; Prenotazione e gestione della manutenzione : si tratta di prenotare il tagliando a nome del cliente, in funzione della durata temporale ed al chilometraggio, oltre a tutti gli interventi di manutenzione necessari;

: si tratta di prenotare il tagliando a nome del cliente, in funzione della durata temporale ed al chilometraggio, oltre a tutti gli interventi di manutenzione necessari; Supporto gestione sinistri: lo staff dedicato di Horizon Automotive supporta il cliente nella gestione e nella denuncia dei sinistri, ed è a disposizione per fissare gli appuntamenti presso la carrozzeria autorizzata.

È incluso nei nuovi contratti

Il servizio Drive It Easy viene incluso, in forma gratuita, nel canone di noleggio per i nuovi contratti sottoscritti entro il 22 novembre 2021 su una selezione di veicoli (anche ad alimentazione 100% elettrica) in offerta:

Alfa Romeo Stelvio;

Audi A1;

Audi Q3 Sportback;

Fiat Nuova 500 elettrica;

Jeep Compass;

Jeep Renegade;

Mini 5 porte;

Opel Mokka;

Peugeot 3008;

Volkswagen Golf;

Volkswagen T-Cross;

Volkswagen ID.4.