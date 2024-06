In edizione limitata a 250 unità. In vendita dal 2026

Bugatti rilancia nel segmento del lusso con il modello Tourbillon, prodotto in soli 250 esemplari, il cui nome evoca l’alta orologeria. La Bugatti Tourbillon rappresenta non solo la risposta francese ai modelli ad alte prestazioni, ma anche un esempio di lusso estremo e di innovazione tecnica. Questo modello introduce un nuovo motore V16 da 8.300 cc, sviluppato da Cosworth, abbinato a un sistema plug-in hybrid realizzato dagli esperti di Rimac, il brand croato che gestisce Bugatti dal 2021.

Un nuovo powertrain

Il nuovo motore termico, che pesa solo 252 kg, è capace di erogare 1.000 CV, cui si aggiungono ulteriori 789 CV forniti dai tre motori elettrici: uno da 200 CV inserito nel cambio collegato alle ruote posteriori e due unità anteriori da 300 CV ciascuna. La batteria agli ioni di litio da 25 kWh, integrata nel tunnel centrale, garantisce un’autonomia elettrica di 60 km. Con una potenza complessiva di 1.800 CV e una coppia di 900 Nm, la Bugatti Tourbillon offre prestazioni straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi e da 0 a 300 km/h in appena 10 secondi, con una velocità massima impressionante di 445 km/h.

Esteticamente, la Tourbillon è leggermente più corta rispetto alla Bugatti Chiron da cui deriva, misurando 467 cm in lunghezza, con un passo di 274 cm, un’altezza di 118 cm e una larghezza di 205 cm. Queste dimensioni promettono migliori prestazioni dinamiche rispetto alla Chiron.

L’abitacolo si distingue per dettagli ispirati all’alta orologeria, con un quadro strumenti realizzato con 600 componenti, ingranaggi in titanio e rubini esclusivi, in collaborazione con un rinomato orologiaio svizzero. Gli interni in pelle sono personalizzabili su richiesta del cliente, garantendo un’esperienza di lusso su misura.

Prezzo monstre per Bugatti Tourbillon

La produzione della Bugatti Tourbillon sarà limitata a 250 unità, ciascuna realizzata secondo le preferenze dei proprietari. La vendita inizierà nel 2026, ma è già possibile effettuare ordini. Il prezzo di listino riflette la sua esclusività: 3,8 milioni di euro. Nonostante il costo elevato, questi modelli unici troveranno sicuramente acquirenti tra i collezionisti disposti a investire in un pezzo di storia automobilistica.