Audi 2023: tutti i modelli in uscita (restyling e debutti)

Riflettori puntati sulle novità dei Quattro Anelli attese per i prossimi mesi in aggiunta ai più recenti aggiornamenti di gamma.

Quali saranno le novità Audi in chiave 2023? Arriveranno nuovi modelli? E quali saranno gli interventi di restyling all’attuale gamma? Ancora: vedremo delle “new entry” ad alimentazione 100% elettrica?

In questo approfondimento analizziamo l’assetto di gamma Audi per il 2023.

Tutte le novità Audi del 2023

La lineup prevede, fra gli altri, il debutto nel 2023 di Q6 e-tron, chiamata ad inserirsi in un ruolo di capofila fra tutti i modelli del brand con tecnologia a zero emissioni. Relativamente alle novità ad alimentazione “tradizionale” (benzina, turbodiesel anche mild-hybrid) si attende una serie di aggiornamenti e restyling.

In particolare, puntiamo i riflettori su:

Audi Q5;

A6 restyling;

Nuova Q3;

RS7 Sportback;

Nuove A4 e A4 Avant;

Nuova A1 Allstreet.

Audi Q5

Per dopo la metà dell’anno si attende il “reveal” della nuova generazione di Audi Q5, chiamata a rinnovare il gradimento ottenuto dall’attuale serie del SUV di gamma medio-alta dei Quattro Anelli (circa 300.000 esemplari consegnati a livello globale nel 2021).

L’impostazione del corpo vettura, stando ad alcuni “avvistamenti” di esemplari in fase di sviluppo, si concretizzerà in una maggiore lunghezza in rapporto all’attuale serie, ed in alcune differenze nel disegno del parabrezza (più inclinato), del tetto (più spiovente nella zona posteriore).

All’interno, Audi Q5 2023 (che dovrebbe debuttare sul mercato per fine anno, oppure all’inizio del 2024) porterà in dote una nuova strumentazione digitale ed un nuovo ampio display centrale, per il controllo delle funzionalità di bordo e dell’infotainment, al posto dell’attuale tablet touch a sviluppo rettangolare.

Le motorizzazioni manterranno l’attuale assortimento di versioni benzina e diesel e Plug-in Hybrid, con trazione integrale quattro e cambio sette rapporti doppia frizione oppure automatico ad otto rapporti.

Riguardo ai prezzi di vendita, più avanti si sapranno nel dettaglio di importi di listino di Audi Q5 2023: è possibile che i prezzi resteranno simili a quelli attuali, che partono da 50.050 euro per la versione di ingresso di gamma (Q5 40 TFSI quattro S tronic) e arrivano a 92.650 euro per Audi SQ5 TDI quattro Tiptronic Sport in allestimento Attitude.

Audi A6 restyling

A cinque anni dall’esordio dell’attuale generazione, la nuova edizione di Audi A6 è attesa al debutto durante l’anno. L’evoluzione di stile e dei contenuti dovrebbe riguardare l’impostazione estetica (nuovi gruppi ottici, che – è probabile – saranno disponibili anche a tecnologia Led Matrix; una griglia single-frame lievemente modificata, nuovo disegno della fanaleria posteriore), così come le tecnologie di bordo: magari un upgrade alle funzioni di connettività e infotainment.

Sotto al cofano, l’attuale lineup di motorizzazioni (che prevede versioni mild-hybrid benzina e turbodiesel, e Plug-in hybrid a benzina) dovrebbe essere confermata, allo stesso modo dell’assortimento di declinazioni di carrozzeria e di allestimento, cioè berlina, station wagon Avant, crossover (allroad) e più sportive S6 ed R6.

Per vedere una “derivata” di Audi A6 ad alimentazione 100% elettrica, gli obiettivi dovranno essere puntati più avanti: il debutto di Audi A6 e-tron è in effetti atteso per il 2024.

Nuova Audi Q3

Il SUV-Coupé di dimensioni medio-compatte di Ingolstadt è stato al centro di un recente aggiornamento di gamma. A fine estate 2022, ha debuttato un’edizione rinnovata della motorizzazione benzina 1.5 TFSI (Audi Q3 35 TFSI). A fronte di valori immutati per potenza massima e coppia massima (150 CV e 250 Nm), sono state ottenute una migliore efficienza e ridotte emissioni in rapporto alla precedente serie del turbo benzina 4 cilindri.

Nello specifico, l’upgrade ha riguardato:

Il turbocompressore VGT;

Un rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri;

L’adozione di un collettore di scarico integrato nella testata;

Il ricorso ad un basamento in alluminio ed all’iniezione diretta;

Un range più ampio del sistema COD (Cylinder On Demand), con ottimizzazione del rendimento nelle fasi di lavoro a due cilindri;

Compatibilità con i carburanti rinnovabili e predisposizione per molteplici step d’ibridazione.

Audi RS7 Sportback

A dicembre 2022, Audi ha presentato un’edizione ulteriormente potenziata (in termini di performance e risposta dinamica del veicolo) della coupé 4 porte alto di gamma. È Audi RS7 Performance, che grazie al ricorso ad un turbocompressore più grande e ad una maggiore pressione di sovralimentazione (da 2,4 bar a 2,6 bar) aumenta la potenza del già poderoso 4.0 V8 da 600 Cv a 630 CV (da 800 a 850 Nm la coppia massima). Valori che fanno scendere a 3”4 (cioè due decimi di secondo in meno) il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h. Il “pacchetto” RS Dynamic è di serie.

La dotazione di serie, in aggiunta o in sostituzione alla versione RS7 Sportback, include:

Proiettori a Led Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici e luce laser;

Gruppi ottici posteriori a Led con indicatori di direzioni dinamici e firma luminosa dinamica;

Led sottoporta con proiezione del logo “RS Performance”;

Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in look grigio opaco;

Pacchetto estetico in look grigio opaco;

Modanature esterne alle cornici dei finestrini in grigio opaco;

Innalzamento della velocità fino a 280 km/h;

Trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale sportivo;

Sterzo integrale dinamico.

Nuova Audi A4 e A4 Avant

Secondo alcune recenti indiscrezioni raccolte dal Web, che analizzavano l’impostazione di nuova Audi A4 Avant dal punto di vista estetico sulla base di una serie di foto-spia che ritraevano un esemplare “camuffato” in fase di test su strada, l’aggiornamento prevederebbe un nuovo disegno della calandra, un po’ più larga e sottile, e dei gruppi ottici posteriori.

È possibile attendersi un’evoluzione nelle tecnologie di digitalizzazione (display del quadro strumenti e schermo infotainment centrale).

Riguardo all’assortimento delle motorizzazioni, le bocche sono cucite, sebbene sia pressoché certo il ricorso all’alimentazione ibrida.

Nuova Audi A1 Allstreet

Fra le novità Audi in chiave 2023, c’è anche la “baby” A1: il modello di segmento B di Ingolstadt ha recentemente mutato la propria denominazione da A1 citycarver ad A1 allstreet. Obiettivo: mettere in evidenza un’ulteriore versatilità di impiego, tanto in ambito urbano quanto nei viaggi e nelle escursioni “en plein air”.

Il corpo vettura di Audi A1 allstreet è stato rialzato di 50 mm, i cerchi sono da 16” (in luogo di quelli da 15”), a tutto vantaggio dell’ingresso a bordo e della guidabilità sulla neve e con ostacoli sul terreno, nuovi paraurti e protezioni supplementari sui passaruota e nella zona inferiore delle porte sono le modifiche adottate da Audi.

La lineup comprende due livelli di potenza erogati dal 3 cilindri 1.0 TFSI (95 CV e 110 CV), una declinazione 1.5 TFSI da 150 CV e fino a sei allestimenti:

“Base” (25 TFSI, 30 TFSI, 35 TFSI), anche S Tronic;

Admired;

Identity Contrast, anche S Tronic;

Admired, anche S Tronic.

I prezzi partono da 25.200 euro.