Audi: tutti gli aggiornamenti per il Model Year 2023

Audi apporta aggiornamenti alla gamma con i model year 2023. Non parliamo di F1, ma di vetture stradali che presentano novità più o meno sostanziali in base al modello preso in considerazione. Cambiano l’A1 citycarver, l’A4 allroad e i SUV Q7 e Q8.

Audi cambia nome all’A1 citycarver

L’elemento che più balza all’occhio, e anche all’orecchio, dei MY Audi 2023, riguarda la A1 citycarver che cambia nome e diventa allstreet. In questo modo Audi pone in evidenza la sua vocazione a vivere le strade della città con la libertà offerta da un assetto rialzato e dalle protezioni della parte bassa della carrozzeria. Sotto il cofano della segmento B dei Quattro Anelli sono confermate le motorizzazioni 1.0 a 3 cilindri da 95 e 110 CV, ed il 1.5 TSI con cylinder ondemand e camicie dei cilindri rivestite al plasma. Sono 3 le trasmissioni disponibili: manuale a 5 o 6 marce o automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Audi offre il pacchetto look nero pro per l’A4 alloroad

Cambiamenti in vista anche per l’A4 allroad, la wagon che profuma di libertà e diventa ancora più esclusiva con le nuove livree Grigio Chronos e Verde District, e mediante il pacchetto look nero pro. Quest’ultimo offre diversi elementi in nero lucido, come la cornice del parabrezza, i terminali di scarico, le barre sul tetto, le cornici dei retrovisori e tanti altri elementi. Inoltre, la finitura del paraurti è offerta in opzione anche in Grigio Manhattan al posto dell’Argento Selenite standard.

Nuovi colori e dettagli specifici per Q7 e Q8

Leggermente rivisitate a livello estetico da Audi, Q7 e Q8 offrono anch’esse nuove tinte per la carrozzeria che vanno in sostituzione di altre. Segnaliamo l’Argento Satellite, il Blu Waitomo ed il Marrone Tamarindo, mentre arrivano le finiture a contrasto Grigio Roccia per la plancia, e nuovi rivestimenti in pelle e microfibra dinamica per gli allestimenti S, Sport S ed S Line plus.