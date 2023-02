Audi Q5 2024: novità sulla nuova generazione e data di uscita

Il SUV Q5 è stato un tale successo per Audi che il modello attuale è il veicolo più popolare del marchio. Ma quell’auto di seconda generazione è in vendita da quasi sei anni, il che significa che i lavori per la nuova generazione sono già a buon punto.

Quando uscirà la nuova Audi Q5?

La nuova Audi Q5, di terza generazione, sarà probabilmente svelata, nella versione definitiva, nella seconda parte di quest’anno, per poi sbarcare sui mercati nel 2024.

Come sarà?

Esterni

Secondo le indiscrezioni, che si rifanno agli avvistamenti dei prototipi camuffati, la nuova versione del SUV medio della Casa dei Quattro Anelli sarà più lunga rispetto alla versione attuale e probabilmente anche he più bassa. Il parabrezza avrà un’inclinazione più pronunciata e il tetto sarà più spiovente nella parte posteriore, conferendo un aspetto più sportivo all’intera vettura. Inoltre la nuova Q5 dovrebbe mantenere i tradizionali gruppi ottici anteriori in un unico pezzo e non passerà dunque al design alla moda dei fari separati, visti ad esempio sulla nuova Q6 e-tron. Ma le luci saranno dotate della tecnologia adattiva Matrix LED intelligente.

Interni

Tuttavia, le modifiche esterne non sono nulla in confronto alla rivoluzione che troveremo all’interno della prossima Q5. Al posto dell’attuale tablet touchscreen rettangolare la nuova vettura presenterà infatti un grande tablet quadrato per l’infotainment e un quadro strumenti digitale indipendente davanti a un volante a quattro razze.

Motorizzazioni

Anche il powertrain sotto al cofano avrà molto in comune con la sorella A4, tra gli altri modelli Audi. La gamma motori sarà articolata con unità a benzina, diesel e ibride plug-in. In qualsiasi caso la potenza arriverà alle quattro ruote attraverso il sistema di trazione integrale e una trasmissione a doppia frizione a sette velocità o a un cambio automatico a otto rapporti.

Quanto costerà il nuovo modello dell’Audi Q5?

È ancora presto per scoprire i prezzi della nuova Audi Q5 che verranno probabilmente svelati a seguito della sua anteprima mondiale, nella seconda parte del 2023. Ad ogni modo non dovrebbero discostarsi troppo dall’attuale listino che va dai 55.050 euro della versione entry level 40 TFSI quattro S tronc, fino ai 92.650 euro della SQ5 TDI quattro tiptronic Sport Attitude.