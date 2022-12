Audi: le RS6 Avant e RS7 Sportback Performance sono ordinabili

Audi ha annunciato le versioni performance di RS 6 Avant e RS 7 Sportback, che sono state presentate nello scorso mese di novembre. Queste auto giungeranno nelle concessionarie italiane nel corso del secondo trimestre del 2023, per la gioia di tutti gli amanti della Casa di Ingolstasdt.

Più potenza sotto al vestito

Le due sportive di Audi, nella versione performance, adottano un motore V8 4.0 TFSI biturbo che ha 30 CV e 50 Nm in più rispetto alla configurazione standard, quindi, in questo caso si raggiungono i 630 CV con 850 Nm di coppia. Il cambio è un tiptronic a otto rapporti con un nuovo software per effettuare dei cambi di marcia ancora più repentini. La trazione è integrale.

Le prestazioni sono migliorate: l’accelerazione da 0 a 100 km/h passa da 3,6 a 3,4 secondi, mentre la velocità massima grazie al pacchetto dynamic, passa da 250 a 280 km/h, con a disposizione: lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser. A richiesta c’è anche il pacchetto dynamic plus che porta il limite di velocità massima a 305 km/h e aggiunge anche l’impianto di scarico RS oltre ai freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm.

Nuovi colori per le due Audi

I nuovi modelli performance hanno 16 colorazioni diverse per la carrozzeria e si contraddistinguono per la presenza di particolari in Matte Grey sulle calotte degli specchietti, sullo splitter, sulle prese d’aria, sulle minigonne e sulle cornici dei finestrini. Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback performance sono equipaggiate con cerchi in lega da 21 pollici a 10 razze a stella abbinati a pneumatici 275/35, mentre i cerchi da 22 pollici sono opzionali.

I prezzi

Le nuove Audi RS 6 Avant performance e Audi RS 7 Sportback partono, rispettivamente, da 148.900 euro e da 155.300 euro. Non prezzi abbordabili per tutte le tasche ma i contenuti sono ottimali e rispecchiano il valore complessivo delle vetture.