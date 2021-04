Honda SUV E:Prototype: primi dettagli

Al Salone di Shanghai 2021, riflettori puntati sulla novità SUV ad alimentazione elettrica che debutterà in Cina nel 2022.

Un nuovo modello (e fra l’altro “a ruote alte”, secondo una filosofia da tempo condivisa da gran parte dei “big player”) si prepara ad arricchire le proposte a zero emissioni del colosso giapponese. Si tratta di Honda SUV e:Prototype, anticipazione di veicolo di fascia Sport Utility e ad alimentazione 100% elettrica, svelato al Salone di Shanghai 2021 (in programma da mercoledì 21 a mercoledì 28 aprile) ed atteso al debutto in Cina nel 2022, secondo una precisa strategia Honda di espansione della gamma elettrica nel Paese del Dragone, che prevede l’esordio di cinque nuovi modelli elettrici entro il 2025. Seppure non indicato espressamente, Honda SUV e:Prototype mette in evidenza diversi particolari simili alla nuova serie di HR-V (come ad esempio gli ingombri esterni, il disegno delle porte e della zona posteriore del veicolo)

Corpo vettura

Per il nuovo SUV e:Prototype si può ipotizzare, quindi, un ruolo di “derivata” zero emission di Honda CR-V. Fra i dettagli esteriori di rilievo, da segnalare un’impostazione frontale più “chiusa” (per ovvi motivi), con sottili prese d’aria ed un vistoso sistema di illuminazione, dove i Led vanno a formare una striscia luminosa “a tutta larghezza” che attraversa per intero la zona superiore dei gruppi ottici ed arriva quasi a raccordarsi in corrispondenza del badge Honda retroilluminato. Ulteriori “punti luce” vengono ricavati nella zona inferiore del paraurti anteriore e nelle modanature sottoporta laterali. La fanaleria posteriore, anch’essa a Led, si sviluppa su un disegno analogo.

Infotainment

I dettagli visivi di impostazione dell’abitacolo non sono stati resi noti: l’unica anticipazione diffusa da Honda riguarda il sistema di connettività, con infotainment a tecnologia Honda Connect di nuova generazione che permette di scaricare gli aggiornamenti over-the-air e dispone di assistente virtuale. Più avanti sarà possibile conoscere anche le informazioni tecniche della vettura ed il suo sistema di alimentazione, la capacità delle batterie, la potenza e l’autonomia di marcia.

C’è anche Breeze PHEV

Accanto a SUV e:Prototype, Honda espone a Shanghai 2021 la novità Breeze PHEV: anche in questo caso, il segmento di appartenenza è quello Sport Utility, con la differenza – rispetto al SUV “zero emission” – che sotto al cofano viene adottata la tecnologia di propulsione ibrida plug-in che equipaggia l’attuale nuova generazione i-MMD di Honda Jazz.

