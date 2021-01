Honda HR-V 2021: primi teaser della nuova generazione

Il compact-SUV giapponese si prepara a ricevere il sistema ibrido e:HEV a due motori elettrici abbinati ad un’unità termica che ha debuttato con Jazz e CR-V.

Honda apre il 2021 proseguendo il personale cammino all’insegna dell’evoluzione elettrificata. Una strategia che corrisponde al maxi-piano di sviluppo nel settore delle novità ibride ed elettriche, che in Europa – come annunciato nell’autunno 2019 dai vertici dell’azienda in ordine all’illustrazione del programma “Visione Elettrica” – prepara per il 2022 (tre anni prima, dunque, rispetto alla timeline originariamente indicata) il terreno ad una massiccia “offensiva” di gamma a basse (o del tutto assenti) emissioni di CO2 allo scarico.

Con HR-V 2021 l’evoluzione eco friendly prosegue

Nello specifico, i riflettori vengono puntati sulla nuova generazione di Honda HR-V, che verrà presentata in un evento online giovedì 18 febbraio 2021. Fra un mese esatto, dunque; ed a due anni e mezzo dal “reveal” dell’attuale edizione-restyling, che nell’estate 2018 aveva ricevuto un corposo programma di upgrade (più “di dettaglio” dal punto di vista estetico tuttavia maggiormente articolato nel re-engineering riferito alle tecnologie improntate al comfort di bordo, alla connettività ed alla sicurezza attiva) e nel 2020 ha totalizzato 13.342 unità vendute nel “Vecchio Continente”.

Eredita il sistema già adottato da Jazz e CR-V

I primi dettagli relativi all’”operazione 2021” di Honda HR-V si riferiscono proprio alle novità che vedremo sotto al cofano: per la prima volta, anticipano i tecnici del “colosso” giapponese, lo Sport Utility di fascia compatta verrà dotato della tecnologia e:HEV, che ha debuttato all’inizio del 2020 a bordo della nuova generazione di Honda Jazz cui hanno fatto seguito la “derivata” Jazz Crosstar (inedita “crossoverina” che avvicina la monovolume compattissima al settore dei veicoli “a ruote alte”) e la vendutissima CR-V, che nel 2020 ha totalizzato 704.967 unità vendute nel mondo ed è risultata il secondo SUV più venduto nel mondo con 704.967 unità complessivamente vendute.

e:HEV: ecco come funziona

Nello specifico, la tecnologia di motorizzazione scelta di recente per la variante europea di Honda Jazz, e che quindi andrà ad equipaggiare anche l’imminente HR-V 2021, si avvale di due motori elettrici – a loro volta alimentati da una batteria agli ioni di litio – abbinati ad un’unità termica, con tre programmi di guida (EV Drive in cui la batteria agli ioni di litio si incarica di alimentare direttamente il powertrain elettrico; Hybrid Drive, dove l’unità motrice a benzina alimenta il generatore elettrico, il quale a sua volta fornisce energia al propulsore “zero emission”; ed Engine Drive nella quale il motore termico viene collegato direttamente alle ruote mediante una frizione di tipo “lock-up”). Più avanti si saprà se quest’ultima corrisponda al 1.5 Vtec che equipaggia Honda Jazz oppure la più grande versione da 2 litri di Honda CR-V. Identica potrebbe essere anche la trasmissione, che sfrutta un elemento a rapporto fisso (sistema che ha appunto debuttato con Honda Jazz 2020) la cui attivazione avviene mediante l’unità di controllo della potenza PCU.

