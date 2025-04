Shanghai 2025, tre prototipi, un solo obiettivo. Volkswagen si prepara a svelare al mondo la sua visione per il mercato cinese, presentando tre concept car che anticipano modelli di serie previsti per il biennio 2026-2027.

Il colosso tedesco porterà al Salone dell’Auto di Shanghai, in programma dal 25 aprile al 2 maggio 2025, tre veicoli sviluppati attraverso joint venture con partner locali. La mossa rientra nella strategia “In Cina e per la Cina”, con cui l’azienda intende rafforzare la propria presenza nel più grande mercato automobilistico mondiale.

Tre partner cinesi per tre veicoli innovativi

I nuovi prototipi rappresentano il frutto della collaborazione con tre diversi costruttori cinesi. Con Volkswagen Anhui nascerà un crossover completamente elettrico, mentre dalla partnership con Saic Volkswagen arriverà un SUV compatto di segmento B. Il terzo concept, realizzato insieme a FAW-Volkswagen, sarà invece una berlina elettrica.

Questa diversificazione delle collaborazioni dimostra la volontà di Volkswagen di radicarsi più profondamente nell’ecosistema automobilistico cinese, adattando le proprie tecnologie alle specifiche esigenze del mercato locale.

Connessioni con l’ID.Every1 europeo

Secondo le indiscrezioni, almeno due dei nuovi modelli potrebbero derivare dalla piattaforma dell’ID.Every1 Concept, il SUV compatto già presentato per il mercato europeo e atteso nel 2026. La versatilità di questa base potrebbe consentire a Volkswagen di sviluppare varianti specifiche per soddisfare le preferenze dei consumatori cinesi.

I dettagli completi sui tre prototipi verranno svelati durante il Salone di Shanghai, evento che si preannuncia cruciale per comprendere le future mosse del marchio tedesco.

Obiettivo: leadership sostenibile nel mercato asiatico

Con questa iniziativa, Volkswagen punta a consolidare la propria posizione in un mercato strategico come quello cinese, caratterizzato da una crescente domanda di veicoli elettrici e sostenibili. Il governo cinese ha infatti implementato politiche favorevoli alla mobilità ecologica, creando un contesto ideale per l’espansione delle case automobilistiche nel settore delle auto a zero emissioni.

I tre concept rappresentano quindi non solo un’anteprima dei futuri prodotti Volkswagen, ma anche una dichiarazione d’intenti sulla direzione che il marchio intende seguire nei prossimi anni: innovazione tecnologica, sostenibilità e forte adattamento alle realtà locali.”

