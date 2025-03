Volkswagen punta a ridefinire il concetto di mobilità accessibile con la sua nuova proposta: la Volkswagen ID.Every1, una auto elettrica dal prezzo competitivo di 20.000 euro. Prevista per il 2027, questa vettura rappresenta il culmine di una strategia ambiziosa che mira a democratizzare la mobilità sostenibile. Preceduta dal lancio della ID.2all nel 2026 a 25.000 euro, l’ID.Every1 si inserisce nella nuova Electric Urban Car Family, pensata per rispondere alla crescente domanda di soluzioni eco-friendly per l’ambiente urbano.

Costruita sulla piattaforma evoluta MEB, l’ID.Every1 si distingue per un sistema di trazione anteriore elettrica all’avanguardia. Con una lunghezza di 3.880 millimetri, si colloca strategicamente tra la storica up! e l’attuale Polo, offrendo spazio sufficiente per quattro passeggeri e un bagagliaio di 305 litri. Le sue prestazioni, ottimizzate per l’uso cittadino, includono una velocità massima di 130 km/h, un motore da 70 kW e un’autonomia di almeno 250 chilometri.

Il design, curato dal team di Andreas Mindt, unisce modernità e richiami al passato, con elementi stilistici ispirati alla up!. I fari anteriori dinamici e un posteriore distintivo donano alla vettura un’identità unica e facilmente riconoscibile.

Volkswagen ID.Every1 non invecchia mai

Oltre all’estetica, Volkswagen ID.Every1 introduce il concetto innovativo di Customer Defined Vehicles, basato su un’architettura software che consente aggiornamenti e personalizzazioni continue. Questa tecnologia permette agli acquirenti di adattare il veicolo alle proprie esigenze nel tempo, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Inserito nella strategia “Future Volkswagen“, il progetto si articola in tre fasi: Catch up, per rafforzare la competitività; Attack, con il lancio di nove nuovi modelli entro il 2027; e Lead, per raggiungere la leadership tecnologica entro il 2030. Come dichiarato da Thomas Schäfer, membro del consiglio di amministrazione, l’obiettivo è rendere l’elettrico accessibile a tutti i tipi di clienti.

Con l’ID.Every1, Volkswagen non solo innova, ma si propone di trasformare radicalmente il mercato di massa, combinando tecnologia avanzata, sostenibilità e prezzi competitivi in un unico pacchetto.