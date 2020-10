Mitsubishi Eclipse Cross 2021: restyling e motore ibrido plug-in

Il medium-crossover in produzione dal 2017 si aggiorna: sparisce il lunotto in due parti, viene adottata una nuova mascherina e ci sarà anche una variante elettrificata a batterie ricaricabili.

In linea con alcune recenti anticipazioni, Mitsubishi conferma l’imminente debutto del crossover di fascia media Eclipse Cross nella nuova variante “Model Year 2021”: edizione-restyling del modello “a ruote alte” giapponese che, oltre ad un sostanziale aggiornamento in chiave estetica e nei contenuti, porta in dote la configurazione ibrida plug-in.

L’inedita variante elettrificata di Mitsubishi Eclipse Cross 2021, indica una nota diffusa dal marchio dei “Tre Diamanti”, sarà disponibile in alcuni mercati contestualmente alla fase di lancio commerciale del nuovo modello: il debutto della nuova serie-facelift di Eclipse Cross è fissato per il prossimo novembre in Australia e Nuova Zelanda, per poi raggiungere (primo trimestre 2021) il mercato USA, dove tuttavia non viene assicurata la commercializzazione della versione ibrida ricaricabile.

Estetica: ecco le novità

Relativamente al corpo vettura, l’operazione di re-engineering impostata su Mitsubishi Eclipse Cross (in produzione dal 2017 ed in Italia, dove viene proposta con prezzi che partono da 24.950 euro, declinata nelle motorizzazioni 1.5 benzina 163 CV e 2.2 turbodiesel 148 CV, trazione a due ruote motrici ed integrale, sei allestimenti – Invite, Insport, Intense, Knight, Instyle e Diamond – più altrettante versioni “S”) mette in evidenza una decisa accentuazione delle linee crossover-coupé che ne caratterizzano l’immagine. Nello specifico, una versione “evoluta” del concetto “Dyamic Shield” per calandra, griglia (in una nuova finitura “total black”: non ci sono più i due fregi cromati nella parte superiore) e gruppi ottici anteriori si abbina ad un nuovo disegno del paraurti frontale.

Posteriormente, si notano un nuovo portellone ed un nuovo lunotto, ridisegnati (specialmente per quest’ultimo, che perde la precedente soluzione sdoppiata) in ordine di offrire una migliore visuale; la caratteristica fanaleria “di coda” 3D che si estende in verticale e verso il centro della vettura è stata ampliata nelle dimensioni.

Abitacolo: nuovo modulo multimediale

All’interno, Mitsubishi Eclipse Cross 2021 si presenta altrettanto rinnovata nel layout abitacolo, così come nell’assortimento dei materiali di rivestimento: riguardo alla connettività, il display da 8” (sostituisce il precedente, da 7”) per il controllo delle funzionalità audio e infotainment (interfaccia per device portatili compresa) è stato leggermente spostato verso il posto di guida ed al passeggero anteriore, con l’obiettivo di renderne l’utilizzo ancora più agevole. Le nuove funzionalità touch integrano il volume ed i controller, mentre il touchpad multifunzione è stato eliminato, in ordine di consentire maggiore spazio per riporre oggetti di pronto uso nella consolle centrale. Nuovi rivestimenti in nero con accenti in tinta argento e sedili in pelle in colore grigio chiaro completano la nuova impostazione interna di Mitsubishi Eclipse Cross 2021.

Dimensioni esterne, abitabilità e capienza del vano bagagli dovrebbero rimanere pressoché immutate: ricordiamo, a questo proposito, che Mitsubishi Eclipse Cross misura, rispettivamente, 4,41 m in lunghezza, 1,81 m in larghezza e 1,69 m in altezza su un passo di 2.670 mm ed una capacità utile di trasporto bagagli di 359-378 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 1.140-1.159 litri a sedili posteriori completamente abbattuti.

Motorizzazioni: sarà anche ibrida plug-in

Sotto il cofano, la novità attesa nel “capitolo” alimentazione è notevole: Mitsubishi Eclipse Cross 2021 verrà provvista di un’inedita propulsione ibrida plug-in (più avanti verranno rese note le caratteristiche), chiamata ad affiancarsi al conosciuto (e piuttosto brillante) 1.5 benzina turbocompresso.

