Mitsubishi Eclipse Cross, foto spia del restyling

Un muletto camuffato dell’aggiornamento dedicato alla Eclipse Cross è stato immortalato durante i test su strada.

dopo tre anni di carriera, il SUV Mitsubishi Eclipse Cross si prepara ad una operazione di restyling di metà carriera che coinvolgerà l’estetica della vettura, i suoi contenuti tecnici e tecnologici. Un prototipo del rinnovato crossover nipponico è stato infatti avvistato completamente camuffato mentre effettuava i test su strada che anticipano il debutto commerciale dell’inedito modello.

Nonostante la presenza della camuffature, osservando con attenzione il corpo vettura della Eclipse Cross è possibile scorgere alcune novità estetiche che caratterizzeranno questo restyling. Il frontale della vettura si avvicina all’ultimo family feeling di Mitsubishi, in particolare la griglia anteriore e i proiettori dall’andamento sottile ed avvolgente sembrano molto simili a quelli visti sul pick-up L200. Per quanto riguarda la vista posteriore è possibile notare la presenza di uno spoiler dalle grandi dimensioni posizionato sopra il piccolo lunotto, mentre subito sotto quest’ultimo troviamo i nuovi proiettori che guadagnano un andamento orizzontale.

Purtroppo, il fotografo che ha realizzato queste immagini non è riuscito a immortalare anche l’abitacolo della vettura, ma secondo indiscrezioni anche l’ambiente interno porterà in dote numerose novità, così come la parte tecnica e tecnologia della vettura, non mancheranno infatti inediti sistemi elettronici dedicati a sicurezza e intrattenimento e nuovi motori, brillanti ed efficienti.