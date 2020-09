Mercedes-Amg E53: caratteristiche, motore, tecnologia EQ Boost

La gamma ad alte prestazioni di Mercedes Classe E si arricchisce con le varianti da 435 CV e alternatore-starter da 22 CV supplementari; per gli “incontentabili” ci sono le versioni E63 ed E63S da 571 e 612 CV.

Berlina, Station Wagon, Coupé e Cabriolet: le quattro configurazioni di gamma che compongono l’assortimento di versioni high performance ed ultra-high performance di media fascia della Stella a Tre Punte vengono declinate per intero. Si tratta, nello specifico, di Mercedes-Amg E53 4Matic+, che va ad aggiungersi alle configurazioni Mercedes-Amg E63 4Matic+ ed E63S 4Matic+, queste ultime in versione berlina e Wagon.

La lineup di Mercedes Classe E (recentemente aggiornata nella nuova edizione-restyling “Model Year 2020”) “riveduta e corretta” in partnership con Amg viene dunque declinata su tre livelli di potenza:

435 CV per Mercedes-Amg E53 4Matic+

571 CV per Mercedes-Amg E63 4Matic+

612 CV per Mercedes-Amg E63S 4Matic+.

Il corpo vettura

L’impostazione del frontale, aggiornato e che tuttavia conserva la (bella) calandra “Panamericana” ad ellisse con tredici elementi verticali, rende riconoscibilissima l’appartenenza dei nuovi modelli E53 4Matic+ (così come delle “sorelle maggiori” E63 ed E63S 4Matic+) alla “famiglia” Amg. Il restyling presenta, fra gli altri, il nuovo cofano motore “Powerdome”, nuove prese d’aria ed un nuovo diffusore inferiore che integra le due coppie di terminali di scarico. Come sempre elevata, a bordo delle versioni Station Wagon, la capienza utile nel vano bagagli, che offre più di 600 litri nel normale assetto di marcia. I cerchi sono da 19” (a richiesta disponibili con diametro da 20”).

In gamma, come accennato, anche le varianti Coupé e Cabriolet E53, entrambe a quattro posti e, nel caso della versione “en plein air”, capotte in tela multistrato ad azionamento elettrico.

Abitacolo: atmosfera “corsaiola” hi-tech

All’interno, le versioni 2021 Amg su mercedes Classe E mettono in evidenza, accanto al consueto “ambiente racing” Amg (sedili semi-anatomici, qui rivestiti in ecopelle “Artico” e mocrofibra “Dinamica” con cuciture in rosso a contrasto e monogrammi “Amg”, pedaliera sportiva) il nuovo volante Performance Amg, di diametro più piccolo, ridisegnato nel profilo delle razze, appiattito nella parte inferiore della corona e provvisto di tecnologia capacitiva: una serie di sensori che “avvertono” quando il conducente non mantiene le proprie mani sul volante per un certo periodo di tempo e, in questo caso, comandano l’avvio di un processo di segnalazione “a cascata” che, qualora il guidatore non intervenga nella ripresa del controllo sul volante, attivano il sistema di arresto d’emergenza del veicolo.

Dotazioni multimediali dedicate

La strumentazione digitale ed il sistema infotainment sono “ovviamente” integrati nel modulo MBUX-Mercedes Benz User Experience di nuova generazione, e comprendono due display contigui da 10.25” (12.15” nelle varianti AMG S). Il quadro strumenti dispone di tre differenti stili di grafiche (Classico, Sportivo, Supersportivo); il menu Amg permette al conducente il richiamo di varie schermate ad hoc, che evidenziano i parametri motore, la visualizzazione della “marcia”, Warm-up, settaggi, accelerometro e Racetimer.

Lo schermo multimediale presenzta anch’esso una serie di schermate Amg specifiche, come la visualizzazione dei programmi di marcia o dei dati telemetrici. I comandi vocali sono a riconoscimento della voce naturale e si attivano pronunciando la hotword “Hey Mercedes”. Fra le novità, c’è la lettura a voce dei bollettini meteo in determinate regioni e in pressoché tutte le lingue.

Motorizzazioni e trasmissione

Sotto il cofano, le versioni E53 Amg 4Matic+ vengono equipaggiate con l’unità motrice 3.0 a sei cilindri in linea, sovralimentata con turbocompressore azionato dai gas di scarico e compressore supplementare elettrico (sistema utile a fornire una rapidissima risposta del gruppo propulsore a qualsiasi regime di lavoro), ed abbinata al dispositivo alternatore-starter EQ Boost che fornisce 22 CV e 250 Nm di coppia in più, collocato fra il motore termico ed il gruppo del cambio Speedshift Amg a nove rapporti (provvisto di convertitore di coppia nei modelli E53, e di frizione a bagno d’olio su E63 ed E63S) e funzionale ad un più pronto Start&Stop, alla modalità “sailing” ed al recupero dell’energia nelle fasi di decelerazione e di frenata. La potenza complessiva di Mercedes-Amg E53 4Matic+ è, in tutte le configurazioni di carrozzeria, 435 CV a 6.100 giri/min, con 520 Nm disponibili fra 1.800 e 5.800 giri/min. La trazione è integrale a sistema 4Matic+, dotata di “Drift Mode” (attivabile nel programma di marcia “Race”) nelle configurazioni E63S e che, in tutte le versioni, porta in dote il sistema di ripartizione completamente variabile della coppia motrice fra avantreno e retrotreno mediante frizione a regolazione elettromeccanica.

Dinamiche telaio, sospensioni e freni

A livello di assetto, le versioni 2021 di Mercedes-Amg allestite sulla nuova generazione di Classe E vengono dotate del modulo “Ride Control+ Amg”, composto da sospensioni pneumatiche integrali a tre camere e regolazione adattiva dell’ammortizzazione ADS+ (Adaptive Damping System) su tre livelli:

Comfort

Sport

Sport+.

Il sistema “Dynamic Select Amg” dispone di ben sei programmi di guida, ciascuno dei quali interviene sulla risposta di motore, cambio, assetto e sterzo:

Slippery

Comfort

Sport

Sport+

Individual

Race (di serie nelle versioni E63S).

A sua volta, il commutatore delle dinamiche di guida integra il sistema “Amg Dynamics” ad azionamento predittivo sul settaggio dell’Esp e della trazione integrale attraverso quattro livelli: “Basic”, “Advanced”, “Pro” e “Master” (quest’ultimo di serie sui modelli “S”).

L’impianto frenante di Mercedes-Amg E53 si avvale, all’avantreno, di dischi forati autoventilanti da 370×36 mm con pinze fisse a quattro pistoncini, e al retrotreno dischi autoventilanti da 260×26 mm con pinze ad un pistoncino. A richiesta è disponibile il “pacchetto” Dynamic Plus Amg, comprendente freni carboceramici (i medesimi delle versioni E63S) con pinze verniciate in rosso e scritta “Amg” in nero, programma di marcia “Race” di Drift Mode che fa parte delle dotazioni Dynamic Select Amg, e volante Performance Amg in pelle Nappa o in microfibra Dinamica (oppure pelle Nappa e microfibra Dinamica) con pulsanti Amg collocati nelle razze.

La scheda tecnica, modello per modello

Mercedes-Amg E53 4Matic+

Motore: 6 cilindri in linea da 3 litri

Cilindrata totale: 2.999 cc

Sovralimentazione: turbocompressore a gas di scarico, compressore elettrico supplementare

Potenza massima: 435 CV a 6.100 giri/min

Potenza supplementare EQ Boost: 22 CV

Coppia massima: 520 Nm disponibili fra 1.800 e 5.800 giri/min

Coppia supplementare EQ Boost: 250 Nm

Trasmissione: trazione integrale 4Matic+ Performance Amg con ripartitore di coppia variabile; cambio Speedshift TCT Amg a nove rapporti.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h (autolimitati), 270 km/h con Amg Driver’s Package a richiesta

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 4”5 (berlina), 4”6 (Station Wagon), 4”4 (Coupé), 4”6 (Cabriolet).

Mercedes-Amg E63 4Matic+

Motore: 8 cilindri a V da 4 litri

Cilindrata totale: 3.982 cc

Sovralimentazione: turbocompressore a gas di scarico

Potenza massima: 571 CV a 5.750-6.500 giri/min

Coppia massima: 750 Nm fra 2.250 e 5.000 giri/min

Trasmissione: trazione integrale permanente 4Matic+ Performance Amg con ripartizione variabile della coppia; cambio Speedshift Mct Amg a nove rapporti con frizione a bagno d’olio.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h (autolimitati elettronicamente); 300 km/h con Amg Driver’s Package a richiesta

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 3”5 (berlina), 3”6 (Station Wagon).

Mercedes-Amg E63S 4Matic+

Motore: 8 cilindri a V da 4 litri

Cilindrata totale: 3.982 cc

Sovralimentazione: turbocompressore a gas di scarico

Potenza massima: 612 CV a 5.750-6.500 giri/min

Coppia massima: 850 Nm fra 2.500 e 4.500 giri/min

Trasmissione: trazione integrale permanente 4Matic+ Performance Amg con ripartizione variabile della coppia e Drift Mode; cambio Speedshift Mct Amg a nove rapporti con frizione a bagno d’olio.

Valori prestazionali

Velocità massima: 300 km/h (autolimitati elettronicamente)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 3”4 (berlina), 3”5 (Station Wagon).

Mercedes-Amg E53 4Matic+ ed E63 4Matic+ 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +108