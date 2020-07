Mercedes Classe T: ecco il primo teaser

L’evoluzione del concetto di “family van” secondo la Stella a Tre Punte si incentrerà, nel 2022, sul lancio dell’inedito “erede” di Citan.

Daimler AG si prepara a sfruttare nuovamente la “spinta” tecnologica della partnership messa in atto con la “big Allliance” Renault-Nissan-Mitsubishi con lo sviluppo di un nuovo modello: si chiamerà Mercedes Classe T, ed arricchirà le proposte Van di taglia piccola, inaugurate nel 2012 con il multispazio “small” Citan, rispetto al quale si rivolgerà in massima parte ai clienti privati (a differenza del primo, dunque, dedicato in prevalenza al soddisfacimento delle esigenze commerciali).

Il primo teaser di Mercedes Classe T costituisce un’anticipazione di ciò che verrà diffuso più avanti: l’appuntamento è a breve termine, visto che i vertici della Divisione Van di Mercedes-Benz ne fissano l’esordio sul mercato per il primo semestre 2022. Per quell’epoca, il Citan entrerà nei primi dieci anni di produzione: un traguardo che verrà celebrato, quindi, con il debutto dell’inedito “small Van”.

Sarà anche elettrico

“Bocche cucite” relativamente alla gamma delle motorizzazioni: viene tuttavia anticipato l’arrivo di una variante ad alimentazione 100% elettrica (una “conditio sine qua non” per tutte le principali Case costruttrici, e Daimler AG non costituisce, in questo senso, alcuna eccezione); del resto, come indica una nota Mercedes diffusa in ordine alle prime indicazioni relative all’imminente Classe T, ad agosto 2019 la Divisione Veicoli Commerciali della Stella a Tre Punte aveva annunciato il lancio di un successore del furgone compatto Citan per servizi di distribuzione nelle aree urbane, in una configurazione “zero emission”.

Veicolo multispazio da dedicare ai clienti privati

Maggiormente definita è, dal canto suo, la “base” progettuale di Mercedes Classe T, che sfrutterà la medesima piattaforma “small Van” proprio con Citan. Allo stesso modo, la definizione del nome – Classe T – deriva da un preciso obiettivo di posizionamento strategico: sviluppare, cioè, un veicolo “erede” dei classici monovolume che per un trentennio hanno ottenuto ottimi risultati di vendita, ed in grado di ampliare le proposte “Mpv”. I riflettori vengono in questo senso puntati, come si accennava in apertura, sul mercato dei clienti privati, ovvero in ordine di soddisfarne le esigenze in termini di versatilità di impiego, mantenendo stile, sicurezza, dotazioni di connettività e finiture “tipicamente Mercedes”.

I primi dettagli di progetto

Caratteristiche riscontrabili nel “capitolato” chiamato a comporre l’identità di Mercedes Classe T: sebbene i particolari di dotazione e di stile verranno dettagliati nei prossimi mesi, i vertici di Stoccarda anticipano che l’inedito small van offrirà notevole spazio interno, e numerose possibilità di utilizzo fermo restando il comfort per conducenti e passeggeri. Qualità che vengono evidenziate dall’annuncio che il nuovo multispazio disporrà, fra gli altri equipaggiamenti, delle porte laterali scorrevoli, adatte ad offrire un agevole ingresso a bordo ed a semplificare le operazioni di carico e scarico di bagagli (potrebbe quindi rappresentare una valida soluzione per le società di noleggio, per i servizi di car sharing e per i taxi). Senza dimenticare, appunto, l’attenzione agli impieghi in ambito urbano e metropolitano, che si incentreranno sulla proposta di una variante ad alimentazione elettrica.

“Con la nuova Mercedes-Benz Classe T abbiamo realizzato un veicolo che consentirà alle famiglie e alle persone con diversi hobby ed interessi di entrare nel mondo MercedesBenz. Questi clienti amano i veicoli compatti ma al contempo accattivanti e pratici. Con la nuova Classe T risponderemo alle esigenze di questi clienti”, dichiara Marcus Breitschwerdt, capo di Mercedes-Benz Vans. Un’anticipazione che Gorden Wagener, responsabile Design di Daimler AG, definisce tecnicamente nella creazione di “Un ‘mix’ perfetto tra funzionalità e desiderabilità” attraverso “Un design ed un layout completamente nuovi”, i quali fanno riferimento alla filosofia di design Sensual Purity esclusiva della Stella a Tre Punte.

