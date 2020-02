Porsche Taycan Turbo by Exclusive Manufaktur: nuova linea di personalizzazione

La Divisione di Zuffenhausen dedicata agli allestimenti “ad personam” propone un kit in fibra di carbonio dedicato alla poderosa elettrica da 680 CV.

Una tendenza da tempo perseguita dai “big player”, ed in particolar modo dalle Case costruttrici di modelli appartenenti alla fascia di mercato più elevata, consiste nella realizzazione di serie speciali, equipaggiamenti dedicati e cataloghi di accessori quanto più “corposi” possibile: la finalità è, chiaramente, offrire all’appassionato la possibilità di allestire la propria vettura secondo i gusti personali. Un po’ come avviene nelle creazioni di Haute Couture, e – per inciso – che riporta in auge il gusto verso la personalità unica dell’auto tanto in voga nell’”Epoca d’oro”.

La “Cavallina di Zuffenhausen” secondo i propri gusti

I programmi di personalizzazione annoverano, fra gli altri, anche la presenza di Porsche, che in tempi recenti ha creato il servizio Exclusive Manufaktur, un maxi-catalogo da 600 opzioni e attraverso il quale si può per di più creare la propria “Cavallina” secondo specifiche “one-off”: colorazioni extra-serie, accessori speciali creati specificamente e dietro indicazione del cliente, scelta dei materiali, rivestimenti, modanature e dettagli su misura.

Riflettori puntati sulla variante da 680 CV

Alle creazioni Exclusive Manufaktur dedicate alla gamma 911 (992) che fra gli ultimi esempi (in ordine di tempo) annoverano una personalizzazione che comprende un motivo grafico basato sull’impronta digitale del proprietario, Porsche amplia la gamma delle proposte del servizio “ad personam” attraverso lo sviluppo di un inedito “pacchetto” SportDesign Carbon dedicato a Porsche Taycan Turbo, la variante intermedia fra i modelli 4S da 530 CV, 4S Performance Battery Plus da 571 CV ed accumulatori “extended range” e Taycan Turbo S, la più “estrema” in virtù dei 761 CV sprigionati dal modulo powertrain 100% elettrico.

La “cura” a base di fibra di carbonio

Nello specifico, Porsche Taycan Turbo by Porsche Exclusive Manufaktur viene provvista di un kit, realizzato in fibra di carbonio, chiamato a caratterizzare ulteriormente l’appeal (già adeguatamente aggressivo) della coupé zero emission a 4 porte. E, ad amplificarne l’appeal, ecco una inedita tinta carrozzeria in un vistoso blu.

Sarà fra le “regine” del Salone di Ginevra?

Il programma di personalizzazione propone all’enthusiast che intenda conferire un’allure marcatamente racing alla elettrica da 680 CV di Zuffenhausen una serie di appendici aerodinamiche supplementari (ovvero il “pacchetto” SportDesign Carbon) comprendente, nell’ordine, un nuovo spoiler anteriore ed un set di “minigonne” sottoporta. Anche i cerchi sono esclusivi: le ruote da 21”, anch’esse in fibra di carbonio, presentano una rifinitura dedicata che riprende la colorazione della carrozzeria. La caratterizzazione prosegue all’interno: l’abitacolo di Porsche Taycan Turbo by Exclusive Manufaktur (che gli appassionati vorrebbero vedere fra le “chicche” al Salone di Ginevra 2020, magari a fianco delle attese 911 Turbo, Macan GTS, 718 Boxster e Cayman GTS: saranno accontentati?) mette in evidenza un kit di battitacco (“ovviamente” in fibra di carbonio, in questo caso la rifinitura è opaca) che fa parte di un “Carbon Interior Package”. È possibile che la personalizzazione si spinga oltre: staremo a vedere.

Porsche Taycan Turbo by Exclusive Manufaktur: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5