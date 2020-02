Porsche 911: nuovi pacchetti e personalizzazioni Exclusive Manufaktur

Porsche propone sulla 911 dei nuovi pacchetti di personalizzazione speciali, per rendere ancora più unica la sua iconica vettura.

Porsche ci tiene a rendere le sue creazioni particolarmente uniche, facendo in modo che i clienti si sbizzarriscano con una personalizzazione accurata. In questa ottica nasce l’innovativo metodo di stampa con cui è possibile stampare dettagli grafici in alta definizione direttamente sulla carrozzeria della propria vettura.

Massima personalizzazione

I clienti che compreranno una nuova 911 potranno richiedere la personalizzazione del cofano con una grafica basata sulla propria impronta digitale. In un secondo tempo saranno disponibili per i clienti anche altri motivi grafici esclusivi. È possibile richiedere la personalizzazione al proprio Centro Porsche, il quale inoltra la richiesta ai consulenti per i clienti di Porsche Exclusive Manufaktur a Zuffenhausen.

“I clienti Porsche danno molta importanza all’individualità e non esiste elemento grafico più personale della propria impronta digitale,” precisa Alexander Fabig, Vice President di Porsche Individualization e Porsche Classic. “Porsche è un pioniere della personalizzazione e ha messo a punto questo metodo di stampa diretta insieme ad alcuni partner. In particolare, siamo orgogliosi di aver sviluppato un’offerta di prodotto assolutamente nuova basata su tecnologie innovative. In questo ha giocato un ruolo chiave la collaborazione fra esperti in discipline diverse riuniti all’interno dello stesso team di progetto.” Per questo progetto è stata realizzata una “cella tecnologica” nel reparto di verniciatura del centro di formazione di Zuffenhausen. Qui sono stati realizzati e testati i nuovi software e hardware, oltre che il relativo processo di verniciatura e produzione. La decisione di realizzare la cella tecnologica in un luogo come il centro di formazione è stata intenzionale, dato che la cella verrà utilizzata anche per presentare ai tirocinanti tecnologie pionieristiche.

Pacchetti SportDesign e Aerokit

Porsche propone anche altri due pacchetti lo SportDesign e l’Aerokit. Il primo introduce il paraurti anteriore con splitter maggiorato, quello posteriore con portatarga rialzato e sfogo d’aria inferiore, dalle sezioni in tinta con la carrozzeria, e le minigonne (opzionali). Il secondo è destinato esclusivamente alle vetture con carrozzeria coupé, e include uno spoiler frontale modificato e l’alettone posteriore fisso. I due elementi sono stati sviluppati nella galleria del vento per offrire la massima efficienza. Tutti e due i pacchetti sono offerti sia in tinta con la carrozzeria sia con parti in nero lucido.

Porsche 911 Aerokit: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +4