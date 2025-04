Vredestein Quatrac: primeggia fra gli "all season"

La rivista automobilistica tedesca Auto Bild ha assegnato allo pneumatico Vredestein Quatrac il primo posto nel suo test annuale di gruppo sugli pneumatici all season. Quatrac è stato apprezzato per le sue “prestazioni equilibrate”, gli “spazi di frenata ridotti” e la “maneggevolezza sportiva e sicura” in condizioni di bagnato, asciutto e neve.

Auto Bild ha valutato 15 popolari pneumatici all season nella misura 225/50 R17, montando ciascuno di essi su una BMW Serie 3 e sottoponendoli a 16 rigorosi test progettati per replicare una vasta gamma di scenari reali. Dopo una prima fase di qualificazione che ha visto 37 pneumatici confrontarsi presso l’impianto Automotive Testing di Papenburg, in Germania, gli pneumatici più performanti sono stati sottoposti a ulteriori test sul bagnato e sull’asciutto presso la pista di Wachauring, in Austria, seguiti da test sulla neve nelle Alpi della Nuova Zelanda.

Ha colpito i collaudatori

Vredestein Quatrac ha impressionato i collaudatori, che lo hanno definito “esemplare” e si è assicurato il secondo posto per la maneggevolezza sul bagnato, eccellendo in queste condizioni sia nella frenata sia nella guidabilità su una pista circolare. Quatrac ha inoltre fornito ottime prestazioni sulla neve, dimostrando una trazione, una frenata e una maneggevolezza impressionanti.

Vredestein Quatrac si è comportato egregiamente anche sull’asciutto, garantendo una frenata affidabile ed efficace e una risposta prevedibile in termini di maneggevolezza. Lo pneumatico si è piazzato al secondo posto per quanto riguarda la rumorosità stradale, emettendo solo 71,8 dB durante un percorso di 80 km/h e ha ricevuto voti alti per il suo comfort di rotolamento.

Quatrac supera la concorrenza

Quatrac ha superato molti avversari dal costo più elevato delle principali marche di pneumatici classificandosi al quarto posto nel test “più conveniente per 100 km”. Inoltre, si è piazzato al quarto posto per la durata, sottolineando i suoi bassi costi di vita e il suo status di pneumatico premium all season con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Prodotto in Europa da Apollo Tyres, che possiede il marchio Vredestein, il portafoglio di pneumatici Quatrac è adatto a una vasta gamma di auto da famiglia e SUV, grazie all’offerta della più grande scelta di misure nel segmento degli pneumatici quattro stagioni. Vredestein Quatrac è classificato B per le prestazioni sul bagnato, grazie a un disegno del battistrada a “V profonda” e a un’area di contatto più ampia per migliorare la maneggevolezza sotto la pioggia, ed è certificato per l’uso tutto l’anno grazie al marchio “Three-Peak Mountain Snowflake” (fiocco di neve e montagna a tre cime) scolpito sul fianco.

Quest’ultima vittoria si aggiunge all’impressionante curriculum di Quatrac dal suo lancio. Ad esempio, è l’unico prodotto nei test annuali di Auto Bild sugli pneumatici all season ad aver raggiunto costantemente i primi cinque posti per sei anni consecutivi. Questo successo si estende anche all’Europa, con Quatrac che si è aggiudicato il secondo posto in un test di pneumatici quattro stagioni condotto l’anno scorso da Auto Express, la rivista di automobilismo più venduta del Regno Unito.