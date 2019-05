Smart EQ fortwo Ushuaia Edition: nuova serie speciale per la citycar a zero emissioni

La nuova strategia “green” messa in atto da Daimler AG per Smart, anticipata con l’esposizione della nuova lineup EQ al Salone di Ginevra 2018, si arricchisce ora con una inedita serie speciale: la prima in assoluto, per la gamma della citycar di Stoccarda ad emissioni zero, attualmente in fase di sviluppo nella versione-restyling “Model Year 2020” attesa al debutto nei prossimi mesi e che sancirà il definitivo passaggio della gamma Smart all’alimentazione 100% elettrica (nei giorni scorsi era stata presentata, a questo proposito, la “specialissima” Smart Final Collector’s Edition a tiratura ultralimitata, appena 21 esemplari, come “addio” alla dinastia Smart a propulsione endotermica).

Palcoscenico del “vernissage” per la inedita serie limitata Smart fortwo EQ Ushuaia, la cornice dell’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel di Ibiza in concomitanza della Mercedes-Benz Fashion Week, evento che dà il via alla stagione estiva nel prestigioso resort.

Smart fortwo EQ Ushuaia, scelta nel ruolo di “madrina” dell’iniziativa, mette in evidenza un’immagine esclusiva, volutamente parallela all’imprinting luxury che contraddistingue il celebre club di Playa d’en Bossa dal simbolo del colibrì che, dunque, “Torna dunque a posarsi sulla regina delle citycar”, conferma una nota Daimler diramata in queste ore, a ricordare la precedente “special” Ushuaia Limited Edition che era stata allestita nel 2016. Con la differenza sostanziale che, in quell’occasione, sotto il cofano (o meglio: alle spalle dell’abitacolo) era presente la tradizionale unità motrice tre cilindri turbo, mentre adesso c’è il silenzioso motore elettrico da 81 CV, alimentato con batterie agli ioni di litio da 17,6 kW/h ricaricabili – tecnologia che ha debuttato nella nuova edizione EQ – attraverso un caricabatterie da 22 kWh disponibile a richiesta. “Il mese di giugno rappresenta una data storica per il marchio smart che cesserà la produzione della versione con motore benzina affidando il testimone alle versioni 100% elettriche – commenta Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia – Questa nuova special edition segna l’inizio di una nuova era all’insegna della continuità. La personalizzazione ha, infatti, sempre rappresentato un elemento distintivo di smart, una tradizione che continuerà a caratterizzare anche con le versioni full electric”.

Nello specifico, la nuova serie speciale fortwo EQ Ushuaia viene “tirata” in 100 unità, in configurazione Coupé e nella variante Cabrio, a prezzi che partono da, rispettivamente, 27.695 euro (Coupé) e 29.695 euro per la variante “en plein air”. Base di partenza della nuova “special” Smart EQ, che per esclusività e “numero chiuso” di esemplari programmati può a buon diritto essere considerata “instant classic” (è probabile che, nel futuro, diventi vettura da collezione, come le precedenti edizioni speciali Smart), è la configurazione Passion, sulla quale è stato impostato un “look” distintivo, messo in evidenza dalla livrea corpo vettura in due distinte tonalità: Total Grey Matt (Coupé e Cabrio) e Total Black (soltanto per Coupé), impreziosite da gusci degli specchi retrovisori esterni e kit Brabus verniciati, per la prima volta, in totalità Matt red ad effetto opaco. L’”impronta” del marchio-partner di Daimler AG nello sviluppo di soluzioni estetiche e personalizzazioni ad hoc prosegue nell’adozione dei cerchi in lega Brabus da 16”. Un “Edition package Ushuaia” dedicato presenta, inoltre, la immancabile targhetta numerata per ogni esemplare, il monogramma posteriore “Colibrì Ushuaia”, pomello del cambio e tappetini esclusivi.

In virtù della dotazione di numerosi “pacchetti” di allestimento – Cool & Media, Led & Sensor, comfort e portaoggetti – rivolti ad accentuare l’immagine esteriore di Smart EQ fortwo, la sportività della piccola elettro-citycar di Stoccarda, il comfort per conducente e passeggero e le funzionalità infotainment di bordo, l’equipaggiamento di serie scelto per Smart EQ fortwo Ushuaia prevede, fra gli altri, alcuni degli accessori più esclusivi: sedili riscaldabili e regolabili, luci ambient, telecamera per la retromarcia assistita con sensori parcheggio, schermo 7 pollici, climatizzatore automatico, volante regolabile in pelle, pedaliera sportiva e retrovisori esterni regolabili elettricamente.