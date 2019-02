SsangYong Tivoli I Lov It: serie speciale per San Valentino

SsangYong coglie l’occasione offerta da San Valentino, la festa degli innamorati, per proporre al pubblico una serie speciale della Tivoli chiamata non a caso “I Lov It”.

La SsangYong Tivoli I Lov It fa parte della K-Collection e si rivolge a un pubblico giovane che vede nell’automobile un modo per esprimere la propria personalità. La vettura presenta una livrea color argento che vede il tetto, lo spoiler e i gusci degli specchietti retrovisori configurabili nelle colorazioni Red I Lov It, Galaxy Green, Orange Pop e Dandy Blue.

La dotazione di serie di questa edizione speciale è identica a quella della Tivoli K-Collection e include quindi cerchi in lega da 18 pollici con taglio diamantato silver, climatizzatore automatico bi-zona, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente che integrano gli indicatori di direzione, retrocamera posteriore per agevolare le manovre di parcheggio, impianto smart audio system con schermo da 7 pollici touchscreen, radio digitale DAB e supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, battitacco in alluminio, volante e pomello del cambio con rivestimento in pelle e maniglie interne delle portiere cromate.

La SsangYong Tivoli I Lov It è disponibile in soli 100 esemplari con prezzo di partenza fissato a 24.200 euro. Per far conoscere al pubblico questa special edition, il costruttore coreano sarà sponsor dal 9 al 16 febbraio dell’attività Mudec in love che per tutta la settimana di San Valentino animerà il Museo delle Culture di Milano.