Renault 4, ritorna il mito del passato: stavolta è elettrica

Renault 4 E-Tech Electric debutta al Salone di Parigi 2024 e conferma la volontà del Brand transalpino di accelerare la transizione energetica su scala europea, democratizzando i veicoli elettrici. Infatti, questo veicolo nasce come proposta per tutti, con un prezzo accessibile pur essendo a trazione elettrica. La nuova R4 propone una visione più ampia e determinata a convertire all’alimentazione alla spina tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie che preferiscono le linee e l’abitabilità di un SUV compatto.

Una nuova visione di Renault 4

La nuova Renault 4 E-Tech è frutto della “Renaulution” ed entra nella gamma elettrica della Régie come il veicolo per tutte le esigenze. Il suo obiettivo – molto ambizioso – è dichiaratamente quello emanato dalla filosofia alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi dei clienti. La sua struttura, la sua carrozzeria e la sua adattabilità sembrano andare precisamente in questa direzione. La scelta di assumere l’aspetto di un crossover, poi, calza a pennello.

Tutte le attività sono realizzabili a bordo di una Renault 4 E-Tech: spostamenti quotidiani, viaggi nel weekend e gite di piacere. Realizzata per un ampio utilizzo del volume del bagagliaio, questo può arrivare fino a 420 litri. Un numero molto buono per la categoria di appartenenza. Ingegnosi anche i vani portaoggetti, la panchetta pieghevole, il sedile del passeggero trasformabile in tavolino e tanto altro ancora. Il comfort è garantito dalla maggiore altezza libera dal suolo e dal sistema antislittamento avanzato Extended Grip, che permettono a questa elettrica di muoversi in ogni tipo di superficie.

L’entusiasmo intorno alla vettura

Le prestazioni, ma anche l’abitabilità da record, il centro di gravità ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small. Condivisa con Renault 5 E-Tech Electric, ha consentito molte economie di scala, senza compromessi per i clienti.

“Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort”, ha detto Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.