La Toyota Supra si congeda dal mercato con un tributo all’altezza della sua leggenda: due edizioni limitate che incarnano esclusività e prestazioni, celebrando una delle sportive più iconiche del panorama automobilistico. La casa giapponese, tramite il suo reparto Toyota Gazoo Racing, presenta la Supra RZ e la A90 Final Edition, quest’ultima disponibile in soli 150 esemplari riservati al mercato giapponese. L’acquisto avverrà attraverso una lotteria, in programma dal 21 marzo al 13 aprile presso i rivenditori GR Garage.

Entrambe le versioni saranno protagoniste il 12 e 13 aprile all’Okayama International Circuit, durante l’evento Autobacs Super GT, un’occasione perfetta per ammirare il canto del cigno di un modello che dal 2019 ha saputo rinnovarsi costantemente per restare al vertice delle prestazioni.

Supra RZ: tradizione e innovazione

La Supra RZ conserva il caratteristico motore 6 cilindri in linea da 2.997 cc, capace di erogare 385 CV e 500 Nm di coppia. Grazie agli interventi degli ingegneri di Toyota Gazoo Racing, la scocca è stata ulteriormente irrigidita per garantire una precisione di guida superiore, specialmente nelle situazioni più impegnative.

Il modello offre una scelta tra un cambio manuale a 6 marce o un automatico a 8 rapporti. L’esperienza di guida è arricchita da un impianto frenante Brembo ottimizzato, sospensioni riviste e un pacchetto aerodinamico migliorato con nuove appendici anteriori e un alettone posteriore in carbonio. L’abitacolo, caratterizzato da un mix di Alcantara e pelle nei toni nero e rosso, ospita sedili sportivi Recaro che sottolineano il DNA racing della vettura.

A90 Final Edition: il vertice dell’evoluzione

La A90 Final Edition rappresenta il massimo dell’evoluzione della Supra, con un motore potenziato a 440 CV e 571 Nm di coppia. L’impianto frenante Brembo si distingue per i dischi forati da 19 pollici, mentre sospensioni e telaio sono stati ulteriormente ottimizzati per gestire l’incremento di potenza. Anche il sistema di controllo elettronico della stabilità è stato ricalibrato per garantire sicurezza e prestazioni elevate.

Dal punto di vista estetico, la A90 adotta gli aggiornamenti aerodinamici della RZ, ma si distingue per dettagli esclusivi come il sedile del passeggero rosso e numerosi elementi in fibra di carbonio. La scelta del cambio manuale a 6 rapporti, unica opzione disponibile, enfatizza la sua vocazione per i puristi della guida.

Con queste due edizioni speciali, Toyota Gazoo Racing celebra degnamente un’icona del motorsport, chiudendo un capitolo importante della storia automobilistica e gettando le basi per le future sportive del marchio.