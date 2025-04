La nuova Audi A5 rappresenta un audace passo avanti verso l’elettrificazione, con l’introduzione delle innovative motorizzazioni plug-in. Questo modello, disponibile nelle versioni berlina e Avant, promette di combinare prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. Con una potenza che varia tra 299 e 367 cavalli, e un’autonomia elettrica fino a 105 chilometri, la gamma si pone come un punto di riferimento per chi cerca un’auto premium versatile e tecnologicamente avanzata.

I nuovi propulsori

Il cuore della nuova e-hybrid è un motore 2.0 TFSI da 252 CV, affiancato da un propulsore elettrico integrato nel cambio S tronic a 7 rapporti. La batteria da 25,9 kWh, con una capacità effettiva di 20,7 kWh, segna un incremento del 45% rispetto ai modelli precedenti, offrendo una ricarica completa in circa due ore e mezza grazie al sistema da 11 kW in corrente alternata. Inoltre, la ricarica rapida in corrente continua raggiunge una potenza di 50 kW, garantendo massima flessibilità per gli utenti.

Le prestazioni sono degne di nota: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi nella versione standard e in soli 5,1 secondi per la variante più potente. Tuttavia, l’integrazione del sistema ibrido ha comportato una riduzione dello spazio di carico: la versione Avant offre un volume di 361 litri (1.306 con sedili abbattuti), mentre la berlina scende a 331 litri (1.175 con sedili ribaltati).

Gli allestimenti

Tre allestimenti premium—Business, Business Advanced e S line edition—garantiscono un’esperienza di guida all’avanguardia. Tra gli equipaggiamenti standard troviamo luci full LED, climatizzatore trizona, sterzo progressivo e cerchi in lega da 18 pollici. Inoltre, Audi ha implementato modalità di guida ottimizzate e un sistema di frenata rigenerativa avanzato, sottolineando il suo impegno per un equilibrio tra efficienza e performance.

Con un prezzo di partenza di 64.300 euro per la berlina e 66.700 euro per la versione Avant, la nuova Audi A5 ibrida plug-in si posiziona come una scelta ideale per chi desidera coniugare tecnologia avanzata e sostenibilità, senza rinunciare al comfort e alla potenza.