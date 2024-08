Bertone GB110: un tributo eccelso alla tradizione italiana

Durante il prestigioso evento Top Marques Monaco, la Bertone ha svelato al mondo la sua nuova creazione, la GB110. Questa straordinaria hypercar, prodotta in edizione limitata a soli 33 esemplari, rappresenta un omaggio senza pari all’eredità di Giovanni Bertone, fondatore dell’iconica casa automobilistica italiana. La GB110 non è solo una macchina, ma una celebrazione del design italiano intramontabile, con un richiamo evidente a modelli leggendari come la Stratos Zero.

Il design della GB110, elegante e dinamico, è il frutto dell’ineguagliabile tradizione stilistica di Bertone, combinata con tecnologie all’avanguardia. Il cuore pulsante di questa hypercar è un motore V10 biturbo da 5,2 litri capace di erogare 1.124 cavalli di potenza e 1.100 Nm di coppia massima. Questo straordinario propulsore, unito a un peso ridotto di soli 1.423 kg, consente alla GB110 di raggiungere una velocità massima di 350 km/h, limitata elettronicamente, e di accelerare da 0 a 300 km/h in soli 12,9 secondi.

La presentazione della GB110 è avvenuta in grande stile, alla presenza di figure di spicco come il principe Alberto II di Monaco e il Ministro di Stato del Principato, Pierre Dartout. In particolare, Barbara Bertone, figlia del leggendario Nuccio Bertone, ha preso parte all’evento, evidenziando il legame indissolubile tra passato e presente. Per l’occasione, l’esemplare mostrato è stato dipinto in una tinta speciale denominata Grigio Rinascimento, che rappresenta una perfetta fusione tra tradizione e innovazione.

Oltre alla potenza e al design, la GB110 offre un’incredibile personalizzazione. Ogni acquirente potrà infatti scegliere tra una vasta gamma di opzioni, inclusi pacchetti con finiture in carbonio per gli interni e gli esterni, ispirati alle concept car storiche di Bertone. Questa esclusività, unita alla produzione limitata, rende la GB110 non solo un veicolo di lusso, ma un vero e proprio pezzo da collezione.