Hyundai Kona 2023: ecco la nuova generazione

Hyundai Motor Company ha svelato un design futuristico per la Hundai Kona di nuova generazione. Il modello sarà disponibile in quattro varianti: una completamente elettrica (EV), ibrida elettrica (HEV), motore a combustione interna (ICE) e sportiva N Line, con un’architettura universale per tutti e uno stile unico per ciascuno. Con la nuovissima Kona, Hyundai porta avanti il suo impegno per la mobilità sostenibile e il pensiero progettuale guidato dalla tecnologia per espandere le sue offerte di veicoli elettrici, soddisfacendo anche le diverse esigenze di mobilità dei suoi clienti con una varietà di propulsori.

Cresce nelle dimensioni

La nuovissima Hyundai KONA si è evoluta in un SUV più grande, con uno stile più audace che trasmette una presenza su strada più dinamica e degli interni incentrati sul guidatore. Per offrire il massimo “spazio vitale” ai clienti, il nuovissimo modello è cresciuto fino a 4.355 mm di lunghezza, ovvero 150 mm in più rispetto alla generazione precedente, basata sulla variante EV. Ha anche guadagnato 25 mm di larghezza e 60 mm di lunghezza del passo rispetto al modello uscente senza perdere nulla della sua iconica identità di design.

Lo stile

Il muso pulito e distintivo della nuovissima Hyundai Kona caratterizza il volume puro della sezione anteriore, che contribuisce alle prestazioni aerodinamiche fluide del modello. Il volume puro è evidenziato dalla Seamless Horizon allungata, che è pixelata sulla variante EV, contrassegnando il primo modello Hyundai con una lampada Pixelated Seamless Horizon che si aggiunge al carattere distintivo del veicolo elettrico. L’uso di Pixel parametrici da parte di Kona determina anche un elemento di design distintivo della popolare gamma di veicoli elettrici di Hyundai. Nonostante il suo aspetto futuristico, la nuova Kona ha suo stile dinamico, accentuato dal rivestimento del passaruota scolpito in modo audace che incorpora i fari e le luci posteriori.

Hyundai Kona: abitacolo

All’interno lo spazio offre caratteristiche pratiche e un’esperienza evoluta per adattarsi a diversi stili di vita. L’architettura universale derivata dai veicoli elettrici accoglie un layout sportivo con C-Pad orizzontale fluttuante per enfatizzare gli interni sottili e ampi, offrendo un ambiente versatile per guidatore e passeggeri. Il doppio display wide da 12,3 pollici e il modulo mobile conferiscono un’impressione high-tech. L’illuminazione ambientale migliora l’esperienza dell’utente e la comodità. Con il tipo di colonna shift-by-wire riposizionato dalla consolle centrale a dietro il volante, offre un layout ordinato e spazio aggiuntivo per gli effetti personali nel tunnel centrale.