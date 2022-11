Audi Q8 e-tron: SUV elettrico da 600 km di autonomia

L’Audi e-tron è stata presentata nel 2018, un SUV elettrico che ha cambiato l’immagine e l’appeal di Ingolstadt nel campo delle EV, confezionando un prodotto di alta gamma che è stata venduto in oltre 150.000 unità. Un successo che viene da lontano, adesso però si aggiunge un altro tassello a questa storia dato che è stato presentato il suo restyling ufficiale: l’Audi Q8 e-tron. Con questo aggiornamento cambia anche il nome del modello e vengono raggiunti nuovi standard qualitativi che impreziosiscono una vettura dotata di grande fascino. Il debutto sul mercato è fissato a febbraio 2023, con prezzi in Germania a partire da 74.400 euro. Confermata la doppia variante di carrozzeria: Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback.

Design moderno

La nuova vettura di Audi si distingue per dei gruppi ottici a Led ridisegnati (con l’opzione Matrix Led non di serie), una moderna mascherina anteriore “single frame”, che adotta adesso un elemento luminoso orizzontale nella cornice superiore e che avere anche una variante in tinta con la carrozzeria. I paraurti sono stati ridisegnati per avere una maggiore efficienza aerodinamica: sulla Sportback il Cx è passato da 0,26 a 0,24, mentre è sceso di 0,1 sulla Q8 e-tron. Del tutto inediti i nuovi loghi alla base del montante delle portiere, dove verrà riportata l’indicazione del modello anche nelle prossime vetture teutoniche.

Crescono le dimensioni

A livello di dimensioni, la nuova Audi cresce rispetto al passato: la Q8 e-tron è adesso lunga 4,91 metri, con passo di 2,93, e una larghezza di 1,94 metri, mentre il bagagliaio offre 569 litri di capacità (528 sulla Sportback). A disposizione ci sono anche gli ADAS più moderni: cinque radar, cinque telecamere e 12 sensori a ultrasuoni. Un’offerta di Livello 2, che può includere anche il Remote Park Assist per verificare la vettura dall’esterno attraverso la myAudi app.

Audi Q8 e-tron: motori e autonomia

A disposizione di questa vettura ci sono tre varianti con motori posteriori e batterie riviste. La 50 e-tron Sportback da 340 CV e 664 Nm ha un’autonomia di 505 km nel ciclo Wltp (491 per la Q8 in carrozzeria standard), la 55 e-tron Sportback da 408 CV e 664 Nm arriva fino ai 600 km di autonomia (582 per la normale) e la sportiva SQ8 da 504 CV e 973 Nm tocca la soglia dei 513 km di autonomia (494 per la Q8 standard). La SQ8 ha delle prestazioni notevoli dato che arriva a 210 km/h di velocità massima e adotta in esclusiva uno schema a tre motori, con quello davanti da 169 CV e quelli posteriori indipendenti da 134 CV ciascuno, in grado di gestire al meglio la funzione di torque vectoring.

Incremento capacità batterie

La 50 e-tron adotta accumulatori da 89 kWh, mentre la 55 e la SQ8 ne hanno da 106 kWh, ricaricabili a 170 kW. Il caricabatterie di bordo da 11 kW può essere sostituito in opzione con quello da 22 kW, per abbassare fino a sei ore il tempo di ricarica in corrente alternata (dato relativo alla batteria da 106 kWh). Rispetto al passato sono stati compiuti dei sostanziali passi in avanti.

Audi Q8 e-tron: vicine all’ambiente

Le Q8 e-tron hanno la certificazione carbon neutral merito dell’uso di materiali riciclati e di lavorazioni ecosostenibili. Non finisce qui perché è possibile avere questa vettura con materiali riutilizzati, come nel caso della pelle sintetica e della microfibra Dinamica del pacchetto S Line, entrambe composte con fibre di poliestere ottenute dalle bottiglie di plastica usate e da fibre riciclate e prodotte con lavorazioni prive di solventi.