Aito M5: l’auto elettrica di Huawei

Seres è un’azienda produttrice di automobili, molto famosa in Cina, che ultimamente ha stretto una collaborazione con il grande colosso dell’elettronica, Huawei. Grazie a questa unione di intenti è nata la nuovissima auto elettrica chiamata Aito M5, che si basa sulla Seres SF 5, presentata nel dicembre del 2021 in versione ibrida plug-in. Questa versione elettrica sul mercato cinese viene venduta a prezzi compresi tra circa 41 e 46.000 euro.

Sotto l’ala di Huawei

L’Aito M5 EV (Adding Intelligence to Auto) nasce grazie alla piattaforma DriveONE che è stata pensata e sviluppata da Huawei. L’azienda di elettronica ha curato il software, mentre Seres la realizzazione dell’auto. La trazione completamente elettrica ha necessitato di una base specifica, mentre l’auto usa il software Dats, che regolare in modo adattivo la coppia e massimizza il recupero dell’energia in frenata, con risultati ottimali in termini di consumi.

Due versioni

Di quest’auto esistono due versioni, una a trazione a posteriore e l’altra integrale. La prima è un monomotore con l’unità elettrica posizionata al posteriore, che sviluppa una potenza di 271 CV e può contare su un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. L’unità elettrica è alimentata dalla batteria LFP della CATL da 80 kWh, che permette un’autonomia di 620 km secondo gli standard cinesi. La seconda ha un motore aggiuntivo all’anteriore con una potenza di 224 CV; l’accelerazione da 0 a 100 km/h si abbassa fino a 4,5 secondi e l’autonomia è di 552 km.

Aito M5: le specifiche

La Aito M5 è a tutti gli effetti un SUV di medie dimensioni (478 cm di lunghezza, 193 cm di larghezza e 162 cm di altezza, con un passo di 288 cm), con un CX di 0,266, che serve a ridurre i consumi, e un peso che varia da 2.235 a 2.350 kg a seconda della versione. L’auto ha delle linee morbide, molto da europea sotto certi punti di vista. Con queste caratteristiche potrebbe trovare collocazione anche nel Vecchio Continente.