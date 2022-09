Maserati GranTurismo Folgore: il video dell’elettrica

La Maserati GranTurismo Folgore si presenta in un video in cui mostra le sue doti dinamiche e stupisce per un sound artificiale molto convincente.

La Maserati GranTurismo Folgore è pronta a segnare una nuova importante pagina del Tridente, e si presenta ai nastri di partenza con dei numeri importanti che sono stati svelati direttamente dalla Casa modenese. La sportiva elettrica ha un velocità massima di 320 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,6 secondi. Numeri da capogiro, statistiche che fanno sognare. Nel frattempo il Brand italiano ha fatto uscire un video in cui la nuova creatura si presenta e, a sorpresa, fa sentire anche il suo ruggito nonostante sia alimentata a batteria.

Il video di presentazione

Klaus Busse, capo del design della Maserati, Maria Conti, responsabile della comunicazione, e Sebastian Maniscalco, noto attore americano, sono i protagonisti della divertente clip di presentazione. Nel cortometraggio realizzato sulle strade della California, Maniscalco siede sul sedile del passeggero, con Busse che puntualmente accelera per far provare all’artista lo scatto arrembante del motore elettrico del Tridente. La GranTurismo di corallo vestita, impressiona e non poco. Di seguito il filmato.

Capacità di oltre 100 kWh

La batteria della GranTurismo Folgore è collocata nel tunnel centrale e ha una capacità di oltre 100 kWh. L’accumulatore è compatibile con le colonnine ultra fast, che permettono una velocità di ricarica in grado di ripristinare 100 km di percorrenza in appena 5 minuti, grazie all’impianto a 800 V. Oltre a quanto detto, nel video si scopre che la sportiva italiana è in grado di emettere un bel sound, che seppur artificiale fa la sua scena. Klaus Busse conferma che questa melodia è stata progettata dagli stessi ingegneri che curano il suono delle Maserati con motore a combustione.

Maserati Gran Turismo Folgore: potenza

La GranTurismo Folgore è stata concepita su una piattaforma dedicata e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere provvista di tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1.200 CV, in grado di compensare il maggiore peso dovuto alle batterie che la vettura deve portarsi dietro. La trazione sarà integrale per un’esperienza di guida elettrizzante.