Avenger e non solo: Jeep vuole diventare leader nell’elettrificazione

Jeep ha annunciato il piano per la nuova generazione di modelli 4xe, totalmente elettrici, con i quali tenterà una scalata mondiale data la volontà del Brand di affermarsi a livello globale con un ruolo di leader. Ci saranno quattro nuovi SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025, con il Marchio che negli Stati Uniti dovrebbe avere il 50% di veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric.

Il lancio di Recon

Uno dei primi SUV elettrici che verrà lanciato in Nord America sarà la Jeep Recon. Questa vettura del tutto nuova si rivolge a chi ama avventurarsi in luoghi remoti nel silenzio quasi totale con un veicolo robusto ed elettrico. La Recon è pensata sin dall’inizio per essere al 100% Jeep 4×4 e al 100% a emissioni zero. Questo SUV sarà presentato al pubblico nel 2023 e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Negli USA, le prenotazioni per il nuovo SUV BEV Jeep Recon saranno aperte ai clienti all’inizio del 2023. Questa vettura sarà commercializzata nei principali mercati internazionali, compresa l’Europa.

“La nuovissima Jeep Recon full-electric è in grado di percorrere il formidabile Rubicon Trail, uno degli itinerari fuoristrada più impegnativi degli Stati Uniti, e di arrivare alla fine del tragitto con un’autonomia sufficiente per rientrare in città per la ricarica”, ha dichiarato Christian Meunier, CEO di Jeep.

Avenger per la conquista dell’Europa

La nuovissima Jeep Avenger full-electric, sarà la chiave per conquistare l’Europa. Sarà introdotta nel Vecchio Continente e in altri mercati, come il Giappone e la Corea del Sud, in una posizione inferiore rispetto alla Jeep Renegade e sarà prodotta nell’impianto ad alta efficienza di Tychy, in Polonia. Con un’autonomia di 400 chilometri, questo SUV elettrico offrirà un’altezza da terra e angoli di dosso e attacco eccellenti per il suo segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e tecnologicamente avanzati con spazi generosi per passeggeri e bagagli.

Jeep: anche Wagoneer elettrica

Anche la famiglia Wagoneer vuole espandersi con un SUV completamente nuovo ed elettrico. Si chiamerà Wagoneer S offrirà un design aerodinamico, slanciato e originale con trazione 4×4 di serie. Questo nuovo SUV globale full-electric sarà offerto esclusivamente come BEV, con un’autonomia di 400 miglia con una singola carica, 600 CV e un tempo di accelerazione 0-60 miglia/ora di circa 3,5 secondi. Sarà una priorità per il mercato del Nord America, dove è una vera icona.