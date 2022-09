Honda Civic Type R: l’arrivo in autunno

In Autunno arriverà la nuova Honda Civic Type R, che migliora in ogni aspetto per garantire delle prestazioni ancora più straordinarie.

La Honda Civic Type R è pronta a debuttare. C’è molta attesa intorno a questo modello che si presenta ai nastri di partenza con 315 CV a 6.500 giri/min e 420 Nm di coppia tra 2.600 e 4.000 giri/min. Questo la rende la più potente Honda mai uscita di serie, un bel biglietto da visita per un’auto che ha voglia di stupire e di conquistare i suoi fedeli appassionati.

Migliorie al turbo

Honda afferma di aver lavorato per fare in modo che il turbocompressore generasse pressione su un intervallo di giri più ampio alterando le dimensioni, la forma e il numero delle pale all’interno della turbina. Un maggiore flusso di aspirazione dell’aria, nel frattempo, e un sistema di scarico più efficiente con valvole attive contribuiscono a rendere questo motore più sfruttabile. Le aperture della griglia più grandi, un radiatore più grande e una nuova ventola di grande diametro contribuiscono a renderla utilizzabile più a lungo, poiché garantiscono prestazioni ottimali e durature durante la guida ad alte prestazioni. Anche il cambio manuale a sei marce è stato migliorato per mettere più in comunicazione auto e guidatore.

Migliorie per sospensioni e freni

Grazie a delle sospensioni anteriori a doppio asse e a delle posteriori multilink, il nuovo modello ha una maggiore stabilità in rettilineo e un feeling di sterzata migliorato. Le pinze dei freni sono state convertite in unità a due pezzi per ridurre le masse non sospese, il raffreddamento dei freni è stato migliorato per prestazioni più durature e il servofreno è stato ricalibrato per migliorare la sensibilità e la controllabilità.

Honda Civic Type R: colori

La sportiva di Honda in fase di lancio sarà ordinabili in cinque diverse colorazioni: Championship White (un’esclusiva Type R), Rallye Red, Boost Blue, Crystal Black Pearl e Sonic Grey Pearl. All’interno, il nuovo modello ha sedili sportivi rossi, moquette e finiture, oltre a un pomello del cambio in alluminio e una targa con inciso Type R sul cruscotto. Il sedile consente al guidatore di sedersi più in basso rispetto a prima grazie a montanti più sottili, specchietti laterali spostati e un cofano più basso. Il nuovo modello sarà costruito nello stabilimento Honda di Yorii in Giappone, ma il motore proviene dallo stabilimento di Anna Engine di Sidney, Ohio. Il lancio commerciale è fissato per il prossimo autunno.