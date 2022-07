Honda Civic Type R: arriva nel 2023

È già passato un quarto di secolo da quando fu lanciata per la prima volta in assoluto la Honda Civic Type R. Qualcuno avrebbe mai immaginato che a distanza di così tanti anni, questa hot hatch sarebbe diventato un mito di tali proporzioni? A breve ne uscirà una nuova generazione, che per gli appassionati della guida sportiva nuda e cruda, avrà a disposizione il cambio manuale a sei rapporti. La trazione resta indissolubilmente anteriore, tuttavia le emozioni sono garantite, avendo stabilito il record per auto TA sul circuito di Suzuka, in Giappone. Lancio in Europa a partire dal 2023, non si conoscono i prezzi, ma le colorazioni che sono: Championship White, Rallye Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black e Sonic Grey.

Più bassa e più larga

La nuovissima generazione di Type R deriva direttamente dalla nuova Civic, dunque si presenta con un assetto più basso e più largo, dei passaruota sporgenti e cerchi in lega neri opachi da 19” con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Un altro intervento ha riguardato la calandra, ora più ampia così da un ottenere una massimizzazione del flusso d’aria, mentre numerosi altri dettagli sulla carrozzeria servono ad aumentare sensibilmente il carico aerodinamico. Al posteriore troviamo un diffusore grande e integrato nel sottoscocca (con gli immancabili tre terminali centrali) e il vistoso alettone sostenuto da supporti in alluminio.

Anima sportiva

Appena si sale a bordo di questa giapponese, si respira aria da vera sportività. Non mancano sedili sportivi con rivestimento in pelle scamosciata rossa che, grazie ai fianchetti pronunciati, offrono un elevato supporto quando al volante ci si comporta in maniera più aggressiva. La posizione di guida è abbassata per implementare la visibilità, mentre la strumentazione è indirizzata a un effetto decisamente sportivo. Per esaltarsi ancora di più ci sono le modalità di guida Comfort, Sport e +R, oltre alla nuova Individual Mode che permette di configurare in modo preciso la reazione del motore, sterzo, sospensioni e sound degli scarichi.

Honda Civic Type R: motore

La premessa è che da Honda affermano che questo sarà il V-TEC più potente di sempre. Per riuscire a ottenere questo risultato, il turbocompressore è stato rivisto e ora ha un alloggiamento più compatto. La turbina è stata ottimizzata nel numero e nella forma delle pale per incrementare la potenza e migliorare i flussi d’aria. Inoltre, il sistema di scarico è stato aggiornato in termini di efficienza e potenza. Il cambio manuale a 6 rapporti è stato confermato, così come la funzione Rev Match. L’impianto frenante è opera di Brembo, mentre il sistema di raffreddamento è stato affinato per lavorare nel migliore dei modi anche in condizioni di forte stress.