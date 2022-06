Honda Civic Type R 2022: ultimi test prima del debutto

Si candida a essere la grande novità della prima fase dell’estate, la Honda Civic Type R è quasi pronta al debutto sulla scena mondiale, ma prima di allora è ancora impegnata in alcuni test di messa a punto prima del lancio ufficiale. La nuova generazione di una vettura che può contare su una folta schiera di appassionati, è stata immortalata mentre percorreva una statale in Giappone, suscitando l’attenzione di coloro che l’hanno potuta incontrare. La carrozzeria è ancora piena degli effetti camouflage tipici delle auto in sviluppo, ma è bastato per accendere i cuori di passione per chi ama le nipponiche tutto pepe.

Gruppi ottici confermati

Dalle immagini e dai video diffusi sul web, si può notare come la Honda Civic Type R non apportasse una vera e propria rivoluzione stilistica rispetto al recente passato. I gruppi ottici infatti non dovrebbero avere un disegno tanto diverso rispetto a quelli della Civic standard, assaporata in anteprima al Salone del Mobile 2022 di Milano. Quello che dovrebbe essere diverso è, invece, il sistema di scarico, che dovrebbe continuare a essere a tre uscite centrali. Il design dei cerchi a prima vista sembrerebbe simile a quello delle Civic del passato, ma con dimensioni generose e voluminose.

Motore da 306 CV

Honda non si è ancora sbilanciata su ciò che la Civic Type R ospiterà sotto al cofano, tuttavia è facile pensare che troverà posto in quello spazio un 2.0 litri turbo da 306 CV, decisamente importante. Tempo fa si vocifera di un propulsore capace di raggiungere i 400 CV, ma questa ipotesi è rimasta solo un sogno nel cassetto. Sicuramente questa sportiva avrà ancora in listino il cambio manuale a 6 marce, per continuare ad avere quel feeling di guida sincero che piace tanto agli appassionati.

Honda Civic Type R: a breve sul mercato

La nuova generazione di Type R è pronta ad arrivare sul mercato, basterà attendere solo qualche settimana e la sportiva nipponica sarà pronta a farsi fotografare e ammirare nella sua forma definitiva.