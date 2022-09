Hongqi E-HS9: il nuovo maxi SUV dalla Cina

La Hongqi E-HS9 è il nuovo SUV a 6 o 7 posti, 100% elettrico proveniente dalla Cina. È sbarcato prima in Norvegia e adesso in Olanda.

Sulle strade europee arriva un nuovo maxi SUV totalmente elettrico, proveniente dalla Cina. Si tratta del Hongqi E-HS9, nuova creatura della divisione di lusso del Marchio FAW. Questo mastodontico mezzo a batteria è sbarcato prima in Norvegia e adesso è arrivato alla volta dell’Olanda. Per rendere l’idea delle sue dimensioni, questa vettura è lunga 5,2 metri, larga 2,01 m e alta 1,73 m. Questo la colloca nella fascia dove fanno la voce grossa BMW X7 e Mercedes GLS.

Vicina alla Cullinan

Stilisticamente la vettura cinese sembra essersi ispirata a piene mani alla Rolls-Royce Cullinan. Il design squadrato e le molteplici cromature adottate ricordano quelle del SUV inglese, anche se la Hongqi è più affilata, specialmente nella sezione anteriore. Lo spazio è ampio e abbondante anche nell’abitacolo, con tanta tecnologia a bordo. La plancia è contraddistinta da tre schermi diversi per quadro strumenti, infotainment e display per il passeggero e al centro è collocato un altro schermo per comandare il climatizzatore. Il confort è garantito da sedili anteriori dotati delle funzioni di massaggio e con sospensioni ad aria regolabili. Completa anche la dotazione di sicurezza che include quattro telecamere, il Blind Spot Monitoring, la frenata d’emergenza e il cruise control adattativo.

Due motori disponibili

Due le motorizzazioni a disposizione, entrambe a trazione integrale. L’unità di ingresso è una versione con batteria da 76,5 kWh, doppio motore da 436 CV e autonomia di 396 km. Al vertice, invece, abbiamo una batteria da 90 kWh, doppia unità elettrica da 551 CV, 465 km e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Hongqi E-HS9: il prezzo in Europa

Al momento i prezzi per l’Olanda devono ancora essere comunicati. In Norvegia, invece, il listino parte da circa 65.000 euro. Attualmente non la vedremo in Italia, poiché esiste un contenzioso in cui è coinvolta FAW per motivi fiscali. L’azienda ha ricevuto 4,5 milioni di euro di fondi pubblici e numerose concessioni, per questo sono ancora in corso delle degli accertamenti fiscali.